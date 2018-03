Ricky Martin y Jwan Yosef reciben una propuesta de otra atractiva pareja

Parece que Ricky Martin y su marido Jwan Yosef conquistaron algo más que la alfombra roja el domingo a su paso por varias de las fiestas previas y posteriores a la entrega de los Óscar. De forma más concreta, en una de ellas los dos atractivos artistas consiguieron ganarse a un par de nuevos admiradores: el actor Matthew Wilkas y el esquiador olímpico Gus Kenworthy.

Este último ha sido el encargado de compartir con el mundo entero su encuentro con la popular pareja a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido un mensaje muy similar a los que se publican en la sección de contactos de plataformas como CraigList con la esperanza de llamar la atención del famoso intérprete y reunirse de nuevo con él y su marido para retomar su conversación justo donde la dejaron hace unos días."Living La Vida Lonely - m4m", arranca el mensaje compartido por el deportista, jugando con el título de una de las canciones más populares de Ricky, aunque sustituyendo el término Loca for 'Lonely' -'solitario' en inglés-, y utilizando la expresión m4m que en el lenguaje de internet significa 'hombre busca hombre'.

"Nosotros: Llevábamos esmóquines negros de Ralph Lauren, el mío tenía pequeños vaqueros. Vosotros: También llevabais esmóquines porque... bueno, porque eran los Óscar y es lo que se pone todo el mundo. Pero tu marido y tú destacabais entre la multitud, en parte porque ambos sois muy atractivos, y en parte porque sois literalmente Ricky Martin y Jwan Yosef".

En opinión de Gus, que todo sea dicho, puede que no sea del todo imparcial, entre las dos parejas surgió rápidamente una química especial que le ha llevado a considerar que tanto Ricky como Jwan estarían interesados en verles de nuevo tanto a su chico como a él, aunque sin especificar para qué en concreto.

"Estuvimos hablando y riéndonos los cuatro, pero tristemente acabamos por separarnos en medio del caos. Mi novio y yo nos pasamos el resto de la noche buscándoos a los dos, pero no conseguimos encontraros. Estaremos en la ciudad durante esta semana. Pongámonos en contacto", concluye la divertida publicación que ya se ha convertido en una de las más celebradas en la esfera virtual en relación con la entrega de premios.

El pasado mes de febrero Gus y Matthew acapararon titulares alrededor del mundo cuando el beso que compartieron justo después de una de las pruebas del atleta en los Juegos de Invierno de Pyeongchang fue captada por las cámaras y retransmitida en directo.

"No me di cuenta de que estaban grabando este momento ayer, pero me alegro muchísimo de que lo hicieran. Mi yo de la infancia jamás se habría imaginado siquiera ver un beso gay en televisión en las Olimpiadas, pero por primera vez cualquier niño que nos esté siguiendo desde casa podrá hacerlo. El amor es amor", aseguraba orgulloso poco después en su cuenta de Twitter.