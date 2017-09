Ricky Martin denuncia los precios abusivos de los vuelos a Puerto Rico tras el huracán

Desde hace días, Ricky Martin vive dedicado en cuerpo y alma a recaudar fondos a través de la cuenta de crowfunding que ha creado en el portal 'We Caring' para ese propósito -y a la que él mismo ha donado 100.000 dólares-, con los que financiar las necesidades básicas de aquellos que lo han perdido todo a causa del huracán María que ha devastado su Puerto Rico natal. Además, el cantante también considera su responsabilidad denunciar en sus redes sociales la situación tan dramática que viven sus compatriotas y, a un mismo tiempo, todos sus familiares que residen en el extranjero y que, como él mismo, aún no han podido ponerse en contacto con muchos de sus seres queridos -en su caso su hermano- para comprobar si se encuentran bien.

THIS IS NOT RIGHT. $2,249. FOR A FLIGHT MIAMI-SAN JUAN. COME ON, WE ARE IN THE MIDDLE OF A HUMANITARIAN CRISIS. THERE SHOULD BE A LAW AGAINST THIS KIND OF ABUSE @americanair

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 9:24 PDT

"Hola a todos, soy Ricky Martin. Solo quiero deciros que yo estoy tan frustrado como todos los demás, no he podido hablar aún con mi hermano. No sabemos donde está y estoy seguro de que no soy el único lidiando con esta incertidumbre. Estoy seguro que hay muchas personas viviendo en la isla o fuera que no habrán podido hablar con sus familiares por problemas con las comunicaciones", explica el artista en un vídeo compartido en su Instagram, en el que aparece con un aspecto comprensiblemente cansado. Ricky ha aprovechado la ocasión para pedir a sus seguidores que sigan donando porque el objetivo inicial de su recaudación aumenta según se van conociendo la magnitud del desastre en Puerto Rico, prometiendo una vez más que "un dólar que nos entreguéis, será un dólar que llegará a las víctimas".

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

En ese estado de ánimo, la estrella de la músico no ha podido contenerse y ha explotado en esa misma plataforma al comprobar lo imposible que resulta para muchos desplazarse hasta la isla, no ya por la falta de infraestructura y los destrozos, sino por los precios abusivos de las aerolíneas. "Esto no está bien. 2.249 dólares por un vuelo de Miami a San Juan. Por favor, estamos en medio de una crisis humanitaria. Deberían existir leyes contra esta clase de abuso", lamentaba en otra publicación de su perfil en la que ha etiquetado a la compañía American Airlines.