Ricky Martin se llevará a sus hijos a Las Vegas

Al igual que hiciera durante sus estancias en Nueva York, donde actuó durante unos meses en la reedición del musical 'Evita' hace cinco años, y en Australia, país en el que ejerció poco después de mentor de artistas en el programa 'La Voz', el cantante Ricky Martin se establecerá junto a sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino (9 años), en Las Vegas durante los cinco meses que durará su esperada residencia de conciertos en el casino Monte Carlo.

A pesar de los rumores que habían venido circulando sobre la posibilidad de que el astro de la música no se viera acompañado en esta ocasión por sus retoños, quienes permanecerían en Los Ángeles mientras Ricky se vería obligado a viajar con frecuencia de una ciudad a otra, ha sido el propio intérprete el que ha confirmado ahora que se mantendrá fiel a sus planes de siempre, aprovechando además la ocasión para criticar a quienes se atreven a juzgar sus decisiones como padre.

"Mucha gente me dice, 'Rick, ¿cuándo vas a parar? Porque los niños necesitan estabilidad' y es cómo... ¿estabilidad? Yo soy su estabilidad", explicó en el famoso programa del Dr. Oz, antes de insistir en que siempre tiene en cuenta los intereses de sus retoños cada vez que se embarca en un nuevo proyecto profesional.

"Todo lo que hago, cada decisión que tomo, está basado en ellos, en su bienestar. Es un compromiso que me hice a mí mismo cuando decidí ser padre. Ellos son un poco como mi religión porque, aunque ellos no lo sepan, son como mis salvavidas. Una vez más, cuando tengo que tomar una decisión, cualquier decisión, pienso en ellos y siempre la decisión más adecuada", añadió en la misma conversación.

Teniendo en cuenta que sus espectáculos en la ciudad del juego se extenderán desde el mes de abril hasta el próximo septiembre, el astro de la música está convencido de que sus pequeños disfrutarán, al igual que en sus anteriores viajes por el mundo, de un entorno doméstico sólido y de una educación que, debido a que cuentan con un tutor personal, en ningún momento se verá afectada por el cambio de residencia.

Además de pronunciarse sobre un asunto tan íntimo como el de sus hijos, el responsable de éxitos como 'Livin' La Vida Loca' y 'La Mordidita' también se ha sincerado sobre los saludables hábitos alimenticios que sigue a día de hoy con el objetivo de estar físicamente preparada de cara a tan exigentes recitales.

"Me convertí en vegetariano lentamente, no de una manera drástica. Empecé a eliminar la carne roja, el pollo, luego el pescado, y luego todo fueron verduras. ¿Cómo hice eso? No lo sé. Si alguien me dijera a los 20 años que iba a ser vegetariano habría sido una locura, eso nunca iba a suceder. Pero he vivido un estilo de vida muy saludable durante los últimos tres años y medio, cuatro", relató sobre su experiencia en la conversión al vegetarianismo, que inició poco después de regresar de Australia en noviembre de 2013 y con la que ha venido combatiendo su tendencia a acumular altos niveles de colesterol.