Rico Rodriguez recuerda con nostalgia sus inicios en el mundo del espectáculo

Aunque a sus 18 años todavía le queda una larga trayectoria por delante en el mundo de la interpretación, el actor Rico Rodriguez no ha podido resistirse a sucumbir momentáneamente a la nostalgia al cumplirse ya doce años desde que su familia tomó la valiente decisión de abandonar su Texas natal para que el joven artista y sus hermanas pudieran iniciar una prometedora carrera en la industria del espectáculo cuyo epicentro es sin duda la ciudad de Los Ángeles.

"Ayer, pero hace 12 años, mi familia y yo nos embarcamos en un viaje que jamás pensé que llegaría a vivir nunca. Nos mudamos a Los Ángeles para que mis hermanas pudieran perseguir su sueño de ser actrices. Quién hubiera pensado que solo dos años más tarde, este chico tímido que solo quería hacer lo mismo que sus hermanas acabaría formando parte de esta industria", reza el conmovedor mensaje que ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram.

Antes de darse a conocer ante el gran público con su papel de Manny Delgado en la premiada comedia 'Modern Family', en la que comparte cartel con la estrella mejor pagada de la televisión, Sofía Vergara -ambos interpretan a madre e hijo-, el simpático intérprete ya tuvo la oportunidad de familiarizarse con las cámaras y los sets de rodaje al participar en un cortometraje que presentó en un certamen de cine hispano.

"Con solo siete años me presenté en mi primera alfombra roja en un festival de cortometrajes latinos. Ahí me entrevistaron por primera vez y, cuando estaba a punto de terminar la entrevista, el tipo me dijo: 'Espero verte algún día en la gran pantalla' y yo le contesté: 'Oh, seguro que lo harás'", recordó entusiasmado.

Aunque por el momento se ha destacado sobre todo por sus apariciones semanales en la pequeña pantalla, Rico mira al futuro con optimismo y espera que la siguiente década esté, al igual que la anterior, llena de éxitos profesionales con los que cimentar su popularidad entre el público estadounidense."Todo lo que pasó después de eso ha sido como un sueño del que espero no tener que despertarme nunca. Estoy deseando saber qué me depararán los próximos 12 años", escribió con optimismo el intérprete, quien recientemente hizo su primera incursión en el mundo del doblaje con la cinta de animación 'El americano: The Movie' y, además de acumular ya siete películas en su filmografía, también escribió un libro autobiográfico en 2012.