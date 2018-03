Ridley Scott: "Plummer hizo que Getty fuera un animal aún más peligroso"

Tras el escándalo sexual de Kevin Spacey que llevó a eliminar todas sus escenas en "All The Money in the World", el director Ridley Scott aseguró que el actor Christopher Plummer, su sustituto en la cinta, hizo que el personaje de Jean Paul Getty fuera más cálido pero también más temible.

"No es algo mejor, sino diferente. Diría que Kevin (Spacey) es frío, muy frío. Si vas a interpretar 'Ricardo III' (de Shakespeare), quieres ser muy frío", reflexionó el cineasta en un encuentro reducido con los medios en Los Ángeles al que asistió Efe.

En cambio, Scott señaló que Plummer trajo a "All The Money in The World", que se estrena este fin de semana en España, una versión más "templada" de Getty, con cierto "brillo" y "encanto", lo que en su opinión lo convirtió "en un animal aún más peligroso".

Rodeada de una gran controversia tras una producción muy agitada, no sólo por la sustitución de Spacey sino también por la disparidad salarial entre sus protagonistas, "All The Money in The World" cuenta con un elenco liderado por Michelle Williams y Mark Wahlberg.

Tras desvelarse las acusaciones sexuales en contra de Spacey, que finalmente acabarían con su carrera y con su estatus en Hollywood, el estudio Sony y Ridley Scott tomaron el toro por los cuernos para evitar que este escándalo arruinara una película que ya había sido completada y decidieron, como medida desesperada, rodar a contrarreloj todas las escenas con Plummer en su lugar.

Scott, de 80 años, contó que lo primero que hizo fue hablar con su socio inversor en esta película, Dan Friedkin: "Tenemos que sustituirlo. ¿De verdad? Sustituirlo, volver a rodar. ¿Cuántas escenas? No lo sé, pero déjame ponerme con ello ya".

A partir de ahí, el cineasta reunió a su equipo más cercano, establecieron juntos qué estaba disponible y qué no, incluyendo a Williams y Wahlberg, y determinaron que en nueve días podrían sacar adelante todo el metraje sin rastro de Spacey.

"Pero la gran pregunta era: ¿podría conseguir a una persona para reemplazar a Jean Paul Getty? Y volé esa misma noche para Nueva York y me encontré con Plummer", recordó.

No obstante, Scott aseguró que el veterano actor, ganador del Óscar por "Beginners" (2010), figuraba entre sus primeras opciones para el papel: "Estuvo siempre ahí. Sólo pensé en dos personas (para el rol): o era Kevin o era Christopher".

A este enorme imprevisto se le añadió otro tema espinoso, cuando semanas después del estreno en Estados Unidos se supo que Wahlberg cobró 1,5 millones de dólares por los días de rodaje extra, mientras que Williams recibió menos de 1.000 dólares por el mismo periodo (el encuentro de prensa al que asistió Efe con Ridley Scott sucedió antes de que se conociera este asunto).

Como respuesta a un nuevo ejemplo de injusticia salarial con las mujeres en Hollywood, Wahlberg, que no sabía que su compañera había cobrado mucho menos que él, donó los 1,5 millones al fondo de defensa legal "Time is Up" (Se acabó el tiempo) para la protección de las víctimas de agresiones sexuales.

Con tanta discusión más allá de lo fílmico quedó en segundo plano la trama de "All The Money in The World", un tenso thriller basado en hechos reales que explora la figura del millonario Jean Paul Getty quien, pese a ser una de las personas más ricas del siglo XX, causó una tremenda controversia cuando se negó a soltar ni un solo centavo para rescatar a un nieto suyo que había sido secuestrado.

"Getty era todo un enigma (para mí)", confesó Scott acerca de un hombre solitario sobre el que en la cinta orbitan temas como la avaricia, el poder y la familia.

Ante el diferente registro que adoptaron Spacey y Plummer para encarnar a Getty, el realizador dijo que también el resto de actores se vieron afectados por este cambio.

"Estos actores son tan buenos que se hacen eco de lo que les viene de enfrente. Para mí, trabajar con Michelle fue particularmente bueno. Ella es fantástica, lo discute todo (...). Se compromete completamente con el director y eso me gusta", apuntó.

Con el aplauso y el reconocimiento mayoritario de la crítica a la sobria y profunda labor de Plummer, "All The Money in the World" obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro (mejor director, mejor actor secundario para Plummer y mejor actriz dramática para Williams), de los que no se llevó ninguno, y opta a un Óscar al mejor intérprete de reparto.

Sin embargo, Scott restó importancia a la repercusión y alcance de los galardones: "Estoy más agradecido por el hecho de que tengo buena salud y todavía puedo hacer películas. Ese es mi gran valor".