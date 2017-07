Rihanna y Hassan Jameel llevan "varios meses" de intenso romance

A pesar de sus intentos por mantener en la más estricta intimidad cualquier detalle de su relación con el empresario Hassan Jameel, la cantante Rihanna no pudo evitar a finales del pasado mes de junio la publicación de unas reveladoras imágenes que, además de sacar el romance a la luz, retrataba a la pareja dando rienda suelta a su pasión en la piscina de una villa privada en España.

Por si la mera revelación del secreto no fuera lo suficientemente irritante para la estrella del pop, la opinión pública tiene ahora la oportunidad de conocer más información de contexto sobre tan llamativa historia de amor gracias a la indiscreción de ciertos miembros de su círculo cercano, que no han dudado en revelar que el idilio entre la barbadense y el millonario saudí no nació este verano, sino que se remonta a varios meses atrás.

"Rihanna y Hassan llevan varios meses de relación. Las fotos de Ibiza son solo una muestra de la química que existe entre ellos desde hace ya un tiempo", asegura una fuente a la revista Us Weekly, para añadir a continuación que el "corazón generoso" de Hassan es solo uno de los muchos factores que explican por qué la famosa intérprete ha caído rendida a sus pies.

Teniendo en cuenta que la fortuna personal de Hassan Jameel se estima en unos 1.500 millones de dólares, sin contar el vasto patrimonio de su familia -una de las más acaudaladas y poderosas de Arabia Saudí-, no resulta en absoluto sorprendente que el carácter detallista del empresario se viera materializado recientemente con su decisión de enviar -a través de un jet privado fletado únicamente para ello- un oso de peluche gigante para agasajar a la diva de Barbados.

"Puede sonar algo excesivo, pero obviamente esta gente vive en un mundo completamente diferente al nuestro. Creo que incluso en el marco de sus ostentosos estilos de vida, este es sin duda un gesto muy romántico que deja claras sus intenciones con Riri", explicaba hace unos días una fuente al diario The Sun.

A diferencia de otras personas de su entorno, el padre de Rihanna, Ronald Fenty, se encuentra entre los millones de personas que han sido conocedores de la identidad de Hassan gracias a la pericia de los paparazzi y la rápida difusión de la noticia en los medios de todo el mundo.

"Un amigo me envió una foto de los dos por Facebook, salían besándose en una piscina. Yo esperaba que estuviera con alguien de color, de un color más oscuro, pero en el fondo me da igual, solo quiero verla feliz. Veo que es un chico muy alto. Es verdad que me dijo hace un tiempo que tenía novio, pero nunca me lo enseñó. Tampoco me dijo que era millonario. No sé yo, cuando hay poco dinero es un problema, pero cuando hay mucho también. El dinero no da la felicidad", explicaba Ronald al diario The Sun hace unos días.