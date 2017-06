Rihanna aconseja a un fan cómo superar una ruptura

Aunque sea una de las estrellas del pop más famosas y demandadas del mundo, Rihanna siempre tiene tiempo para ayudar a sus queridos fans cuando la necesitan, bien sea para ayudarles a aceptar su sexualidad -como ya hizo con uno de sus seguidores animándole para que revelara su homosexualidad a sus familiares o amigos- u ofreciéndoles consuelo tras un desengaño amoroso.

En su última interacción en la esfera virtual con uno de sus seguidores, la cantante se ha tomado la molestia de responder personalmente al mensaje que uno de ellos le envió a través del servicio de mensajes de directos de Twitter, explicándole que no se veía capaz de superar su reciente ruptura.

"Hey Robs... ¿cómo lo superaste la primera vez que te rompieron el corazón? A mí me está costando...", rezaba la petición de ayuda que le envió uno de sus admiradores bajo el nombre de usuario WaladShami.La respuesta de Rihanna no se hizo esperar, y consiguió alegrarle el día al joven y hacerle ver su situación con una nueva perspectiva.

"Intenta pensar que todo este dolor ha sido un regalo en sí mismo. Llora si debes hacerlo, pero no durará para siempre. Encontrarás el amor de nuevo, y será aún más hermoso. Y mientras tanto, disfruta de todo lo que eres", le respondió la de Barbados a través del mismo medio.

Desde luego, las palabras de Rihanna viene avaladas por la entereza con la que ella superó el final de su romance con el canadiense Drake, con quien además ha sabido mantener una bonita amistad tras desaparecer el componente amoroso de su relación.

Curiosamente, esta no ha sido la primera ocasión en que la intérprete ha ofrecido consuelo y sabias palabras a este fan en concreto, quien ha revelado que Rihanna se ha convertido en una especie de gurú motivacional para él en sus peores momentos"Era mi primera relación, y se acabó en Enero, pero debido a una serie de razones, me está resultando muy duro. Recurrí a Rihanna porque ella me ha dado consejo en multitud de ocasiones, es muy sabia", ha asegurado el joven a BuzzFeed.