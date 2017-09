Rihanna deslumbra en Madrid en la presentación sorpresa de sus cosméticos

Se hizo de rogar hasta dos horas y media sobre la hora de la convocatoria y su paso ante el público ha sido fulgurante, apenas 3 minutos, pero eso le ha bastado a Rihanna para deslumbrar y colapsar la capital española en una visita sorpresa para presentar su línea de cosméticos.

Muy sonriente, con el cabello suelto y enfundada en un vestido de falda amplia y blanca, ligeramente estampada, y un cuerpo superior rosa de manga abullonada que dejaba al aire sus hombros, la artista ha aparecido pasadas las 22 horas a su cita con los medios, a los que no ha hecho declaraciones.

Pese al secreto impuesto a la visita, varios miles de seguidores se aglomeraban mucho antes de su llegada frente a las puertas de los Cines Callao, en pleno centro de la ciudad, algunos desde el mediodía, deseosos de retratar a su ídolo, que no se dejaba ver por la capital española desde su concierto de 2011 en el antiguo Palacio de Deportes.

Desde las 19,30 horas por el evento se han pasado muchos otros rostros populares, como el cada vez más internacional diseñador Palomo Spain, que no ha dejado pasar tampoco la oportunidad de retratar la llegada de la estrella, o los directores de "La llamada" Javier Calvo y Javier Ambrossi, el trío musical Sweet California, el exintegrante de la "boy-band" Auryn Carlos Marco, los actores Natalia de Molina y Martín Rivas y el televisivo prescriptor de moda Pelayo Díaz.

Rihanna no es una artista que promocione presencialmente sus discos en España y las razones de este viaje para dar vuelo a sus cosméticos, Fenty Beauty, quizá haya que buscarlas en las cifras de uno y otro mercado.

Según datos de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) las ventas aumentaron en 2016 un 3,25% hasta facturar 6.660 millones de euros, lo que convierte este país en el quinto por consumo de la Unión Europea y el octavo mundial en exportación.

Por contra, y pese a que el mercado remonta sus datos, los españoles se dejaron cerca de 164 millones de euros en música grabada en ese año, algo más de 83,4 en los seis primeros meses de este 2017, según Promusicae.

La de Madrid es la tercera parada internacional del periplo que la artista de Barbados ha realizado para presentar su marca cosmética y se ha producido solo dos días después de hacer acto de aparición en los emblemáticos Jardines de las Tullerías de París.

Desde su lanzamiento, sus productos están presentes en 17 países y en esta gira promocional la cantante está ofreciendo en concreto un pequeño anticipo de la "Holiday 2017 Galaxy Collection", que estará disponible únicamente en comercios de la cadena Sephora a partir del 13 de octubre.

Pintalabios, sombras de ojos en 14 tonalidades y lápiz de ojos líquido vendrán a sumarse a una oferta de cosméticos multicolor bautizados así por su apellido y que hicieron su debut hace solo dos semanas en la Semana de la Moda de Nueva York.

El lanzamiento a través de redes venía acompañado de un vídeo con una base sonora y pequeñas aportaciones vocales suyas, lo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse si también tiene en la reserva un puñado nuevo de canciones que presentar próximamente.

Robyn Rihanna Fenty (Bridgetown, 1988) es bien conocida por su intensa agenda. Con la única excepción de su último álbum, "ANTI" (2016), nunca había dejado transcurrir más de un año sin lanzar nuevo álbum desde su debut con "Music of the sun" (2005).

A este le siguieron "A girl like me" (2006) y "Good girl gone bad" (2007), el trabajo que incluía piezas como "Umbrella" y "Don't stop the music" y el que la catapultó a un nuevo estadio de fama mundial. Después llegaron los no menos exitosos "Rated R" (2009), "Loud" (2010), "Talk That Talk" (2011), "Unapologetic" (2012) y el citado "ANTI" (2016).

Todos ellos la han colocado entre los 10 artistas de mayor éxito comercial de la historia, con más de 275 millones de copias distribuidas a nivel global, a las que se suma 14 números 1 en EE.UU. (solo la superan The Beatles y Mariah Carey), razón por la que fue nombrada la "artista mainstream" más importante de los últimos 20 años por la revista Billboard.

Tras hacer del mundo un lugar un poco menos feo con sus canciones, ahora solo queda esperar a comprobar si también es capaz de alcanzar un éxito similar maquillándolo. EFE