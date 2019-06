Rihanna trolea a sus fans con las camisetas de su nueva colección

Aunque la línea de maquillaje Fenty Beauty y su colección de moda del mismo nombre han sido todo un éxito y han contribuido a convertirla en la artista femenina más rica del mundo, según las últimas estimaciones de la revista Forbes, los fans de Rihanna esperan ansiosos noticias sobre su nuevo trabajo musical: el primero desde que lanzara al mercado "Anti" en 2016.

La cantante reconvertida en empresaria ya ha repetido hasta la saciedad que está trabajando en ese próximo disco y que ha reservado tiempo en su agenda durante los próximos meses para encerrarse en el estudio, pero parece que tanta presión ha acabado por cansarla y ahora ha decidido "vengarse" de ellos tomándoles un poco el pelo.

Su última colección, que ha presentado este martes en la tienda pop-up que acaba de abrir en Soho (Nueva York), incluye una serie de camisetas con el mensaje "No More Music", o lo que es lo mismo, "No Habrá Más Música" que han provocado un ataque de pánico generalizado entre la "Armada", como se conoce popularmente a sus seguidores.

Antes de que la situación se saliera de control, Rihanna ha querido aclarar que se trata solo de una broma pesada. "Acaban de ponerse a la venta y es un 'troleo' en toda regla. Por favor, dejadles claro a mis fans que solo estoy troleándoles. Pero tienen que hacerse con una de ellas porque son una especie de souvenir. Es lo más cerca que estarán de nueva música mía hasta que salga el disco", ha explicado en declaraciones a la revista W acerca de esas prendas, valoradas en 230 dólares la unidad.

La intérprete ya ha reconocido en el pasado que sus nuevos proyectos y ambiciones profesionales son en gran parte los culpables de que no haya podido regalarle aún al mundo nuevas canciones.

"Antes me centraba en grabar y pasaba tres meses seguidos en el estudio, y entonces sacábamos un disco. Ahora estoy en una especie de carrusel. Un día me dedico a la colección de moda, otro día a la línea de lencería Savage X Fenty, otro al maquillaje, y después a la música. Es como tener un montón de niños: tienes que ocuparte de todos y cada uno de ellos", explicaba recientemente.