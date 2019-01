Rita Ora juega al despiste sobre su supuesto romance con Andrew Garfield

La cantante Rita Ora era perfectamente consciente de que, de cara a la entrevista que se disponía a realizar para la emisora de radio Siriux XM, en algún momento de la charla se vería obligada a abordar un tema tan delicado y personal como el de los rumores que la vinculan sentimentalmente al reputado actor Andrew Garfield, los cuales llevan más de dos semanas circulando sin parar en la crónica social y en las redes sociales.

Esa circunstancia le había brindado tiempo de sobra para preparar una respuesta tan ingeniosa como ambigua con la que zanjar cuanto antes el asunto y dedicarse de lleno a promocionar su segundo trabajo discográfico, 'Phoenix', aunque para ello tuviera que revelar al mismo tiempo que no es precisamente una gran seguidora de las películas basadas en el superhéroe Spiderman.

"¿Prefieres las cintas de Tobey Maguire o las de Andrew Garfield cuando hicieron de Spiderman?", le preguntó a bocajarro el presentador del programa matutino 'The Morning Mash Up', a lo que la británica contestó con total tranquilidad y una amplia sonrisa en los labios: "Parece que has conseguido que me despierte del todo. No he visto ninguna película de Spiderman. Esa es mi respuesta".

Teniendo en cuenta que ha preferido no negar categóricamente la teoría que apunta a que su corazón podría volver a estar ocupado -ni dar detalles sobre la otra posibilidad-, es muy probable que en las próximas semanas se intensifique el escrutinio mediático a fin de arrojar algo más de luz sobre la relación tan particular que mantendrían los dos artistas, quienes fueron captados por los paparazzi el pasado mes de noviembre juntos por primera vez y, solo unas semanas más tarde, se dejaron ver paseando por las calles de Londres en pleno período navideño.