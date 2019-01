Rita Ora comienza a inquietarse ante su gran parecido con Post Malone

El pasado mes de octubre Rita Ora se presentó en el evento Kiss Haunted House, un concierto organizado en Londres para celebrar la cultura hollywoodiense, ataviada como el rapero Post Malone y su disfraz resultó todo un éxito en vista de lo mucho que costaba identificarla bajo la gorra y el vello facial. Sin embargo, ella reconoce -muy a su pesar- que el proceso de caracterización para tener ese aspecto no fue demasiado elaborado.

"Esa soy yo sin maquillaje, literalmente. Lo único que tuvieron que hacer fue dibujarme algunos tatuajes en la cara y ponerme una peluca. Y nada de maquillaje, por supuesto. Así que resulta que ese es el aspecto que tengo en la vida real, y da miedo", ha explicado la intérprete a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Para ser justos, la guapa estrella hizo algo más que desprenderse de sus habituales pestañas postizas y la manicura: también se hizo con una barba falsa que parecía muy real y una funda dental para recrear los llamativos dientes de su compañero de profesión, que cambian del dorado al plateado o cualquier otro color dependiendo del día.Lo que comenzó como una divertida ocurrencia acabó volviéndose en su contra cuando ni siquiera sus fans más leales fueron capaces de reconocerla y ella comenzó a plantearse si desprendía algún tipo de energía masculina sin pretenderlo.

"Ofrecí un concierto de esa guisa, tal cual, y nadie me aplaudía porque todo el mundo estaba pensando lo mismo: ¿Quién es ese tipo sobre el escenario? Tuve que explicárselo y aun así no me creían y hasta tuve que cantar para conseguir convencerlos de que sí que era yo".La parte positiva es que el increíble parecido que la intérprete guarda con el artista podría conseguir llamar la atención de este último y contribuir en parte a cumplir su sueño de grabar algún tema juntos: "Al margen de lo obsesionada que estoy con él, sí, me encantaría hacer una colaboración con él".