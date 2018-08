Rita Ora suele responder a mensajes subidos de tono que recibe en Instagram

La mayoría de las celebridades no tienen reparo a la hora de hablar de los mensajes subidos de tono que les envían a menudo a través de las redes sociales, pero rara vez reconocen que alguna vez se han animado a responderlos por distintos motivos. Sin embargo, a Rita Ora no le da ninguna vergüenza admitir que, si alguno de los cientos de comentarios de esa naturaleza que lee a diario le llama la atención, es muy capaz de responder en la misma línea aunque solo sea por puro aburrimiento.

"He recibido unos cuantos, y no voy a mentir y pretender que a veces no les sigo el juego... aunque en muchas ocasiones los ignoro por completo y lo cierto es que resulta un poco maleducado por mi parte. No me había dado cuenta de que existe una opción que muestra que el mensaje ya ha sido leído, así que yo los abro y aparece marcado como que ya lo he leído", ha reconocido la intérprete en una entrevista a BBC Radio 1 con Nick Grimshaw.

Rita no fue capaz de ofrecer una cifra concreta cuando la interrogaron acerca de la frecuencia con que recibía ese tipo de proposiciones, aunque se atrevió a especular con que probablemente le llegara al menos una diferente cada hora: "¿Estaría mal que dijera que sí? No quiero que parezca que me lo tengo muy creído. No es como si le prestara demasiada atención, pero sí, me mandan unos cuantos...".

En el pasado, la propia Rita -a quien en los últimos meses se le ha atribuido una relación con Andrew Watt- ha intercambiado piropos y frases cargadas de segundas intenciones abiertamente en Instagram con otras celebridades como el rapero Chris Brown, por lo que no resultaría descabellado pensar que bien podría utilizar esa plataforma con fines románticos si así se lo propusiera en vista del éxito que parece cosechar en ella.