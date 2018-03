Familia Rivera celebra en redes sociales el nacimiento del pequeño Cayetano

Aunque por el momento los orgullosos padres mantienen un silencio sepulcral pasados ya dos días desde que recibieran a su primer hijo juntos, un niño al que han llamado Cayetano y que llegó al mundo en el hospital Santa Ángela de la Cruz de Sevilla con unos saludables tres kilos y medio de peso, en las últimas horas varios miembros del clan Rivera no han podido resistirse a proyectar en las redes sociales el entusiasmo que les embarga con motivo de tan feliz acontecimiento, revelando de paso algún que otro detalle sobre el recién nacido.

"Muchísimas gracias a todos por las muestras de cariño. La llegada de un bebé al mundo siempre es maravillosa y especial. Estamos felices y agradecidos a todos vosotros, y a la vida por traerlo tan sano y tan bello. Os quiero @cayetanorivera", ha escrito la hija mayor del torero, Lucía Rivera Romero -a quien adoptó tras casarse con su madre, la actriz Blanca Romero- en la sección Stories de su cuenta de Instagram, poniendo de manifiesto el estado de júbilo en el que se encuentran todos y cada uno de los miembros del mediático clan.

Una reacción similar es la que protagonizó ayer lunes el mayor de los tíos de la adorable criatura, el también diestro Francisco Rivera, al compartir con todos sus seguidores de la esfera virtual su entusiasmo ante la perspectiva de que su sobrino, del que no dudó en revelar su nombre en un arrebato de espontaneidad, acabe siguiendo sus pasos como costalero en futuras procesiones de la Semana Santa sevillana.

"¡Oleeee mi sobrino! Ya tenemos otro Cayetano en la familia. ¡Y otro costalero de Triana! Su primera foto con su tito, ¡oleeee!", reza el efusivo mensaje que publicó el hermano mayor del papá junto a una foto que le retrata sonriente con el recién nacido.Más emotivo aún se mostró otro de los famosos tíos del pequeño, Kiko Rivera -hijo de Paquirri y la tonadillera Isabel Pantoja- al hacer pública su alegría por el esperado nacimiento del pequeño, ya que esta se vio acompañada poco después por la añoranza que se desprende de no poder tener con él a su malogrado progenitor.

"¡Felicidades hermano! ¡Qué sobrino más guapo me has dado! Y a la mami: ¡Olé tú!", publicaba en la misma plataforma minutos antes de visitar la tumba del legendario Francisco Rivera 'Paquirri'. "Los que te queremos no te olvidamos....Ojalá estuvieses aquí con nosotros papá. Siempre en mi corazón", apuntaba a continuación.