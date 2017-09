¿Qué ha sido de Rob Kardashian?

635x357 Rob Kardashian y su ex Blac Chyna en una foto de archivo. EFE

Si antes de su polémica ruptura con Blac Chyna, la madre de su única hija, Rob Kardashian ya vivía prácticamente retirado de la vida pública, desde que revolucionara la esfera virtual -y fuera expulsado de Instagram- por publicar fotografías comprometidas de su expareja como venganza por sus supuestas infidelidades, se puede decir que ha desaparecido de la faz de la tierra.Sin embargo, el diseñador de calcetines parece estar utilizando este tiempo lejos de los focos de la atención mediática para reconstruir su carrera profesional y concentrarse en nuevos proyectos.

"Rob está muy bien. Está trabajando en una nueva línea de ropa, y yo lo veo cada día porque vivimos en la misma calle", ha asegurado su madre Kris Jenner, quitando importancia a la delicada situación legal de su vástago, en el programa para conmemorar el décimo aniversario de 'Keeping Up With The Kardashians'.

"Hablamos literalmente cada día por nuestro grupo de chat", ha añadido Kendall, su hermanastra pequeña.Rob fue el gran ausente durante el especial, grabado el pasado abril y en el que sí participaron todas sus hermanas. En los últimos años, el único hijo varón de Kris Jenner prácticamente no ha participado en el reality familiar -a excepción de unas breves apariciones en las últimas dos temporadas- debido a sus problemas de depresión relacionados con su aumento de peso.

Pese a ello, sí grabó un spin-off junto a Chyna, centrado en el embarazo de la ex stripper y en las tensiones familiares que generó su relación, ya que ella es la madre del único hijo de Tyga, quien durante años mantuvo un romance con Kylie Jenner, la otra hermanastra pequeña de Rob.

La semana pasada Chyna y él consiguieron llegar por fin a un acuerdo sobre la custodia de su pequeña Dream, aunque aún volverán a verse las caras en los juzgados en el marco de la denuncia que ella interpuso acusándole de haberla maltratado psicológicamente y de haber dañado gravemente su reputación con el sinfín de imágenes privadas suyas que publicó en las redes sociales.