Rob Lowe se arrepiente de no haber rentabilizado su vídeo sexual

Muchos años antes de que las filtraciones de vídeos sexuales estuvieran a la orden del día en ciertos círculos de Los Ángeles y Kim Kardashian demostrara que con un poco de olfato para los negocios podían utilizarse en beneficio propio, la carrera en Hollywood del actor Rob Lowe estuvo a punto de llegar a su fin antes de que cumpliera 25 años cuando se hizo pública una cinta suya manteniendo relaciones sexuales con dos jóvenes una de ellas de 16 años en una habitación de hotel de Atlanta, Georgia.

Aunque la edad de consentimiento en ese estado estaba fijada en 14 años, la ley dictaba que solo los mayores de 18 podían aparecer en una grabación de esa naturaleza y en consecuencia el intérprete se enfrentó a una demanda civil interpuesta por la madre de la adolescente en cuestión que se resolvió mediante un acuerdo fuera de los juzgados.

A día de hoy, solo hay una cosa de la que Rob se arrepiente en ese sentido, y no tiene nada que ver con que fuera tan ingenuo como para grabarse en una situación tan comprometida: lo que de verdad lamenta es que no supiera sacar ningún rédito de ese vídeo.

"El problema es que, a diferencia del resto del mundo, yo no gané nada de dinero.Fui demasiado estúpido", ha reconocido en una entrevista a la emisora SiriusXM.En el fondo, Rob considera que enfrentarse al escarnio público era la única manera de que renunciara a un estilo de vida marcado por las drogas y el alcohol insostenible y abocado al desastre.

"Fue una de las razones por las que decidí abrazar la sobriedad. Me desperté un día y me di cuenta de que no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Y ya han pasado 29 años. Sinceramente creo que fue lo mejor que me podía pasar. Dejé de consumir. Y esa fue la única razón por la que acabé casándome. Llevo casi tres décadas con mi mujer y tenemos dos hijos maravillosos", ha concluido.