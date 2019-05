Rob Lowe se mofa de la calvicie del príncipe Guillermo

El actor estadounidense Rob Lowe se encuentra estos días realizando la promoción de su nueva serie "Wild Bill" para la cadena británica ITV y ha aprovechado una de esas entrevistas para realizar unos sorprendentes comentarios acerca del príncipe Guillermo y su famosa cabellera, o más bien la ausencia de la misma.

El tema salió a colación durante una conversación con el periódico The Telegraph cuando le preguntaron si se consideraba más o menos vanidoso que los ingleses, tan admirados en Hollywood por su supuesta elegancia, y él no dudó en iniciar un duro alegato contra el nieto de Isabel II para acusarle de no cuidar su imagen todo lo que debería y asegurar además que con esa actitud no proyecta precisamente la mejor imagen posible de sus compatriotas ante el resto del mundo.

"A ver, el futuro rey de vuestro país dejó que se le cayera el pelo, así que cuando digo que los británicos dejan el listón muy bajo...", respondió rápidamente el intérprete.

"Sinceramente, ver cómo el príncipe Guillermo se iba quedando sin pelo ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida. ¡Pero si va a ser el pu** rey de Inglaterra algún día!", ha insistido.

Tanto Rob Lowe como Guillermo convirtieron su frondosas melenas algo despeinadas en una de sus señas de identidad en su juventud, pero con el paso del tiempo el duque de Cambridge decidió aceptar su aparente destino como calvo prematuro y en 2018 decidió raparse directamente la cabeza, una posibilidad que el actor no contempló en ningún momento.

"Hay una pastilla para eso. Cuando atisbé el primer indicio de que podría caérseme un solo pelo de la cabeza, empecé a enchufarme de todo directamente en vena. Y eso es lo que seguí haciendo durante los siguientes treinta años".