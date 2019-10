Robbie Williams y Ayda Field podrían convertirse en padres una vez más

La actriz y colaboradora de programas de televisión Ayda Field, esposa además del cantante Robbie Williams, no se ha limitado a poner de manifiesto en su última entrevista el sinfín de "satisfacciones" que le brinda su condición de madre de tres retoños Teddy (7), Charlie (5) y Coco (1) sino que además se ha animado a revelar su deseo de ampliar una vez más su prole con la llegada, al menos, de un bebé más a su casa.

"Ser madre me ha dado el mayor de los placeres y de las satisfacciones. Me encantaría ser madre otra vez, pero nunca sabes qué va a pasar en el futuro, en el mundo en el que vivimos, si funcionará o si no. Todo dependerá del momento", se ha sincerado en la tertulia del programa matutino "Loose Women", del canal ITV.

Sin embargo, como se desprende del tono empleado en sus declaraciones, no parece que el astro de la música esté convencido de que traer otra vida más al mundo sea precisamente la mejor idea para su vida doméstica.

Por otra parte, la intérprete también ha dejado entrever en su conversación que Robbie estaría abierto a tener solo un bebé adicional antes de dar por cerrada su prole.

"A mí me gustaría tener otro más, pero a partir de ahí creo que lo mejor será plantarse. En caso contrario, me da que Robbie me va a abandonar y se va a escapar con Gary Barlow su excompañero en la banda Take That corriendo en dirección hacia la puesta de sol", ha bromeado la estadounidense antes de presumir del carácter tan protector que sus dos hijos mayores exhiben hacia la benjamina de la casa.

"A veces tengo que recordarles que soy yo la mamá y que estoy al mando, pero es que son encantadores. Quieren darla de comer y cuidarla constantemente. Creo que para ellos es como una muñeca de la que no te despegas y con la que quieres estar jugando y divertirte todo el rato", ha aseverado la extrovertida celebridad.