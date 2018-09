¿Tendrán Robbie Williams y Ayda Field un cuarto retoño?

El matrimonio formado por el cantante Robbie Williams y la actriz Ayda Field dejó profundamente conmovidos a sus seguidores al anunciar por sorpresa la llegada al mundo de su tercer retoño juntos, la pequeña Coco, la semana pasada. Y aunque en estos momentos la pareja todavía está habituándose a las particularidades de contar ya con una familia numerosa -los artistas también son padres de Teddy (5) y Charlton (3)-, lo cierto es que tampoco tienen inconveniente alguno a la hora de responder a ciertas preguntas ligadas a una hipotética cuarta paternidad.

"Yo no diría que no a la idea de tener un cuarto hijo. De hecho, ya lo estoy pidiendo. Pero hay que preguntar, por supuesto, y después de ello seguramente la tienda habrá cerrado. Y al final pues acabaremos en sillas de ruedas y todo habrá acabado para siempre", ha revelado la actriz estadounidense en conversación con el diario The Sun.

"La verdad es que está siendo una experiencia maravillosa y me siento súper agradecida de lo que ya tengo. Pero si le convenzo [a Robbie] para tener un cuarto, os invitaré a todos a una ronda de bebidas", ha bromeado en su entrevista.

Al menos de momento, el astro de la música no parece estar demasiado entusiasmado ante la perspectiva de ampliar una vez más su familia, como él mismo ha señalado al citado periódico, fundamentalmente por su convicción de que tener un padre demasiado "mayor" podría acabar generando más inconvenientes que ventajas para la futura e hipotética criatura.

"Teddy ya está pidiendo otro hermanito y Ayda no para de mandarme mensajes subliminales. No lo sé, la verdad, voy a esperar unos cuantos meses antes de comprobar una vez más cómo me siento al respecto. Sé que muchos hombres están teniendo hijos ya bien entrados en años, pero cuando Coco tenga 30, yo ya tendré 70 años. No sé, la vida va demasiado deprisa y me gustaría estar todo el tiempo posible en este mundo para poder disfrutar de mis hijos", ha reflexionado.