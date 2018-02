Robbie Williams asegura haber visto un ovni cerca de su cabeza

Lejos de desvelar detalle alguno sobre los próximos pasos que dará en la industria musical o sobre la apacible vida familiar que comparte en Londres con su esposa Ayda Field, el cantante Robbie Williams no ha dudado en aprovechar su más reciente entrevista para corroborar todas aquellas teorías sobre la existencia de extraterrestres a bordo de platillos volantes, o al menos eso se desprende de las impactantes declaraciones que ha compartido con la televisión australiana.

"De verdad, vi un ovni volando justo encima de mi cabeza. Estaba tan cerca, que podría haberle golpeado con una pelota de tenis. Y no es la primera vez que estoy presente en medio de una situación extraña o inexplicable. He vivido ciertos fenómenos que no puedo comprender", ha relatado a su paso por el programa '60 Minutes', para aclarar a continuación que su percepción no se vio en ningún momento alterada de forma artificial.

"Y no, no había consumido ninguna sustancia que pueda explicar lo que pasó. Estaba completamente sobrio", ha añadido.Esta no es, sin embargo, la primera vez que el excomponente de Take That -padre de las pequeñas Teddy (5) y Charlton (3) con la actriz estadounidense- asegura haber sido testigo de esta clase de fenómenos paranormales, ya que hace concretamente 10 años, durante una breve visita a la ciudad de Los Ángeles, pudo ver con sus propios ojos dos "inmensas bolas de luz" desde la terraza de su habitación en el famoso hotel Beverly Hills.

"Estaba en el Beverly Hills, concretamente en la terraza de mi habitación, admirando las estrellas por la noche. Y de repente pasaron sobre mi cabeza dos bolas inmensas de luz a toda velocidad. Me quedé paralizado y en silencio durante unos minutos hasta que recobré la normalidad", explicaba en una entrevista concedida en el año 2008.