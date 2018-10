Robbie Williams compara los pechos de su esposa con el cubismo de Picasso

Aunque se consuela pensando en que el apodo en cuestión solo es aplicable a aquellos momentos en que ha tenido que dar el pecho a sus retoños, a la actriz Ayda Field nunca le ha hecho ninguna gracia, y así de claro lo ha dejado en su última entrevista al diario The Sun, que su afamado marido, el cantante Robbie Williams, se haya atrevido a describir sus pechos como unos más propios de las figuras femeninas que aparecen en los cuadros puramente cubistas del gran Pablo Picasso.

"Ese ha sido el apodo más indignante que me ha dado Robbie, aunque solo lo utiliza en medio de los períodos de lactancia. Yo solo aconsejo a los hombres que no se les ocurra llamar 'tet** de Picasso' a sus mujeres cuando están dando el pecho a sus niños.Os aviso que no es una buena idea", ha revelado en tono jocoso la intérprete, quien curiosamente comparte mesa del jurado de la actual temporada de 'Factor X', versión británica, con su deslenguado esposo.

Pero este no es ni mucho menos el único ejemplo de comentario ingenioso a la par que ofensivo todo ello dentro de una dinámica de bromas constantes entre la pareja, eso sí, que el exintegrante de Take That le ha venido dirigiendo a su esposa estadounidense, con la que tiene a sus tres retoños -Teddy (6), Charlton (3) y la recién nacida Coco, a lo largo de esta década, como queda patente con la curiosa analogía que este hizo del momento en que llegó al mundo el segundo de sus tres niños.

"Cuando tuve a Charlton en 2014, mi marido no dudó en referirse al parto como si estuviera viendo a su pub favorito consumirse lentamente siendo pasto de las llamas", ha asegurado Ayda Field en la misma entrevista para echar mano, a continuación, de su propia capacidad para establecer curiosos paralelismos: en esta ocasión entre el particular sentido del humor que exhibe Robbie y el del siempre mordaz duque de Edimburgo.

"Es como cuando hacen un recopilatorio de todas las bromas y comentarios afilados que hace el príncipe Felipe. Creo que Robbie se está asegurando de contar con un listado tan extenso como el suyo a expensas de determinadas partes de mi cuerpo. Dentro de 20 años seguro que se podría hacer un 'Top 25' de sus mejores burlas hacia mí", ha aseverado.