Robbie Williams casi "muere" por su caótico estilo de vida

El cantante Robbie Williams no ha tenido reparo en echar la vista atrás unos minutos para reflexionar sobre las terribles consecuencias que podría haber tenido su alocado estilo de vida, sobre todo la adicción al alcohol y a los estupefacientes que definieron para él buena parte de la década de los 90, para terminar asegurando con rotundidad que, de no haber abierto los ojos a tiempo, podrían haberle pasado una terrible factura.

"La verdad es que en su momento me alegraba de lo que estaba haciendo, porque cuando lo hice, fue una experiencia de vida que terminé pagando muy cara, pero en esa época me parecía algo espiritual que me reafirmaba como persona. Mi gran problema es que llegó un momento en que me pasé de la raya, mucho más que las personas de mi alrededor. Estaba bordeando los límites demasiado y solo me quedaban dos opciones, morirme o ir a rehabilitación. Y opté por lo segundo", confesó el intérprete británico a la revista Resident.

Aunque de sus palabras no se desprende una actitud de arrepentimiento ante la destructiva dinámica personal en la que estaba inmerso en aquellos años, el astro del pop insiste en que, ahora que disfruta de un sólido matrimonio con su esposa Ayda Field y de las satisfacciones que le brindan sus pequeños Teddy (4) y Charlton (2), jamás se atrevería a probar de nuevo esas sustancias que le hicieron desconectar por completo de la realidad.

"Jamás volvería a hacerlo, sería como volver a reincidir en un crimen por el que ya he cumplido condena. Desde luego ya no soy el hombre miserable y apático de esos tiempos. Me encanta mi vida, me siento poderoso, hermoso y ante todo libre", explicó en la misma conversación el que fuera miembro del grupo juvenil Take That, que ha regresado por todo lo alto a las listas de éxitos con su nuevo disco 'The Heavy Entertainment Show'.