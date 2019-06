Robbie Williams quiere tener más hijos

El cantante Robbie Williams no se conforma con los tres hijos que comparte con su esposa Ayda Field, los adorables Teddy (6), Charlton (4) y Coco (nueve meses), y eso le ha llevado a revelar con total naturalidad que, si todo va según lo previsto, la pareja dará la bienvenida a un cuarto retoño en algún momento del futuro cercano.

Es precisamente ese deseo el que le ha llevado a recordar, no sin sorprenderse un poco, que antes de debutar en la paternidad con el nacimiento de su primogénita hace ya más un lustro ni siquiera le entusiasmaba lo más mínimo la perspectiva de formar su propia familia.

"Sí, eso espero. Teniendo en cuenta que ni siquiera quería tener hijos en un primer momento, resulta asombroso que haya acabado teniendo tres y que, con suerte, pueda llegar un cuarto", ha asegurado el excomponente de Take That en una divertida conversación con la emisora Heart Radio.

Además de tener que lidiar con los desafíos más habituales que les presenta la responsabilidad paternal, Ayda y Robbie ya han empezado a experimentar también los sinsabores de que sus tres vástagos se estén criando con todas las comodidades que les facilita su privilegiado estatus, como ha reconocido el intérprete al tiempo que ponía un ilustrativo ejemplo de su situación.

"El otro día su madre [Ayda, que es estadounidense] se llevó a los tres a San Francisco para que conocieran a sus primos. Entonces Teddy le preguntó: '¿Vamos a ir en avión privado?'. Y cuando Ayda le dijo que no, Teddy se la quedó mirando extrañada y le dijo: 'Pero si soy la hija de mi papá'. Cuando me lo contó me quedé en plan: '¿Pero qué monstruo hemos creado? Está empezando a asumir como normales cosas que no lo son", ha explicado.