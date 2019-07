Robin Durán anuncia el embarazo de su esposa Maricely González

El actor y expresentador de Tu Mañana, Robin Durán, anunció en su cuenta de Instagram que pronto se convertirá en papá, pues su esposa, Maricely González, con quien contrajo nupcias en agosto del año pasado, está en la dulce espera.

Así es, con una tierna fotografía, la pareja compartió su felicidad mostrando el ultrasonido y un cartel que dice "1, 2, 3, SORPRESA, ¡Estamos Embarazados!".

"La felicidad nos llega! Ya te amamos, te cuidamos y te deseamos!!! Gracias a Dios por esta Bendición! Viene Bebé!!! Te adoro amor de vida", expresó Durán en la publicación.

Por su parte, Maricely publicó una fotografía similar con el siguiente mensaje: "Esperándote ansiosamente. Extremadamente felices y no podemos esperar a conocerte. El corazón se me sale solo de imaginar tu carita, tus manitos, tu mirada. Una nueva etapa en mi vida que comparto con la persona que amo. No puedo estar más agradecida con Dios por este hermoso regalo. Bebé, eres amado, deseado, esperado". ¡Felicidades!