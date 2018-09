Rod Stewart se arrepiente de haber sido "desconsiderado" con las mujeres

Ha pasado mucho tiempo ya desde que el legendario Rod Stewart (73) se viera retratado en la prensa como un hombre innegablemente atractivo, pero también algo mujeriego y aficionado a perder el control en la escena nocturna londinense, teniendo en cuenta que lleva casi doce años de idílico matrimonio con su tercera esposa Penny Lancaster, madre de sus dos hijos pequeños.

Sin embargo, o precisamente como consecuencia del cambio radical que pegó su vida desde la irrupción de la guapa exmodelo, el incombustible artista no ha tenido reparo en echar la vista atrás para evaluar, y desde una posición muy crítica, el trato que solía dispensar a las mujeres antes de percatarse del daño que, en ocasiones, les infligía con su falta de consideración o directamente con su "cobardía".

"No es que las haya tratado mal en general, pero sin duda me arrepiento de la forma en que he roto ciertas relaciones. A veces me comportaba como un auténtico cobarde. En ningún momento llegué a comportarme como Phil Collins, mandando emails para anunciar una ruptura, pero sí que he roto muchos corazones a lo largo de mi vida. Y me he disculpado, o al menos he tratado de hacerlo, un montón de veces desde entonces", ha revelado al diario The Sun.

El punto de inflexión que transformó por completo la mentalidad que, en lo referente a las relaciones sentimentales, solía tener el afamado roquero llegó curiosamente cuando tuvo que ser él quien encajar un fuerte golpe emocional, concretamente el que le dio su segunda exmujer, Racher Hunter, al abandonarle tras varios años de profundo desgaste matrimonial.

"Cuando Rachel me abandonó, en ese momento no tenía las herramientas para lidiar con una ruptura, y sentí que me desmoronaba por completo. Fue algo terrible y también sentí que el karma me había dado finalmente la lección que merecía", ha confesado Rod en la misma conversación para, a continuación, admitir que ahora está tratando de hacer valer sus experiencias agridulces para evitar que sus hijos tengan que pasar por lo mismo.

"El otro día, uno de mis hijos mayores me dijo que le habían roto el corazón y yo le contesté: 'Bueno, al menos te ha pasado ahora y sabes cómo responder a ello. A mí me pasó bastante tarde en la vida y no tenía ni el martillo ni los clavos para recomponerme'. A una de mis hijas le pasó algo parecido hace poco y le dije: 'Tienes que ser fuerte y valiente, ya que nada dura para siempre'", ha aseverado.