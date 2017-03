Gina Rodriguez y America Ferrera desafían a Donald Trump

635x357 Imagen compartida por America Ferrera en su perfil de (c) Instagram. EFE

Las actrices Gina Rodriguez y America Ferrera se han venido destacando en los últimos años, gracias a la proyección pública que se deriva de su condición de cotizadas intérpretes, en dos de los referentes más claros con los que cuenta la opinión pública a la hora de terminar de desterrar los estereotipos negativos y las injusticias de las que han venido siendo objeto las mujeres latinas.

Precisamente por ello, no resulta demasiado sorprendente -pero sí necesario- que las dos artistas hayan querido aprovechar el Día Internacional de la Mujer que se celebra este ocho de marzo para reivindicar la importante contribución que hace el colectivo femenino a las sociedades modernas, animando de paso a todos sus seguidores a apoyar la iniciativa 'A Day Without a Woman', que pretende concienciar sobre las desastrosas consecuencias de un mundo sin mujeres.

"¡Tenemos que hacer eso, chicas! Hay que participar de cualquier forma posible, así que aseguraos de que os organizáis y conseguís que funcione para vosotras. Se nos va a echar de menos", escribió la protagonista de 'Jane the Virgin' en su perfil de Twitter sobre una propuesta que, siempre en la medida de lo posible, invita a las mujeres a ausentarse de sus puestos de trabajo en señal de protesta.

Teniendo en cuenta que, a lo largo de la pasada campaña electoral, Donald Trump protagonizó más de un episodio controvertido en relación con el trato degradante que ha dedicado a las mujeres, es comprensible que America Ferrera se esté implicando más que nunca este año a la hora de hacer que el Día de la Mujer se convierta en la mejor plataforma con la que denunciar los abusos que sufren a día de hoy las mujeres.

"Hay muchas maneras de formar parte del movimiento 'A Day Without a Woman'. Elige una o todas ellas. En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres y nuestros aliados actuarán juntos por la igualdad, la justicia y los derechos humanos de las mujeres, a lo largo de una manifestación de todo un día de duración basada en la solidaridad económica. Aquí se presentan tres acciones: no te impliques en ninguna actividad laboral remunerada o no, evita gastar dinero a menos que sea en pequeñas tiendas dirigidas por mujeres o minorías, y lleva algo rojo en solidaridad", explica America en su perfil de Instagram.

Hay que recordar que el convincente y poderoso discurso que pronunció America Ferrrera durante la Marcha de las Mujeres que se celebró el pasado enero en la ciudad de Washington, donde precisamente germinó la iniciativa que se ha puesto en marcha hoy miércoles en todo Estados Unidos, fue sin duda uno de los momentos más destacados del evento por sus elocuentes reproches hacia Donald Trump.

"Estamos ante un momento muy difícil para ser mujer e inmigrante en este país, ya que una voz de odio y división acaba de tomar posesión [como presidente]. Pero os recuerdo que el presidente no es América, nosotros lo somos. Hoy le decimos al señor Trump que nos negamos, a que se demonice a nuestros hermanos y hermanas musulmanes, a nuestros familiares del colectivo LGTB, o que pasemos de ser una nación de inmigrantes a una de ignorantes", reza un fragmento de su alocución.