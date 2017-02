El hijo mayor de Ronnie Wood rememora su infancia 'entre bambalinas'

Aunque son todavía demasiado pequeñas para poder asimilar un relato a buen seguro lleno de anécdotas memorables y algún que otro episodio controvertido, las gemelas Gracie Jane y Alice Rose (ocho meses), fruto del matrimonio entre el incombustible Ronnie Wood (69) y su mujer Sally Humphreys (34), acabarán irremediablemente conociendo con todo tipo de detalle lo que implica tener como padre a uno de los roqueros más legendarios de la historia, ya que su hermano Jamie (42) no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de narrarles en primicia su experiencia.

"Desde que nacieron, no he parado de pensar en la imagen que tendrán de mí cuando escuchen todas las historias que tengo sobre los 70 y los 80, cuando solo era un niño y ya veía a los Rolling Stones en el backstage", bromeó el empresario del sector hostelero en conversación con el diario británico The Times, para matizar a continuación que, hasta que no alcancen una edad adecuada para comprender determinados temas, no se atreverá a compartir con ellas las vivencias más impactantes que tiene sobre tan alocada época.

Jamie Wood también ha querido poner de manifiesto que, a pesar de que su famoso padre -que le adoptó durante su segundo matrimonio con Jo Wood, madre de Jamie- se ha casado en tres ocasiones y tiene una prole compuesta por seis hijos, la estabilidad y el cariño mutuo entre todos los miembros de la familia siempre ha sido la nota dominante en su vida cotidiana.

"Me encanta Sally, es una mujer maravillosa", le dedicó a la flamante esposa de su progenitor al ser cuestionado sobre el tipo de vínculo que le une a la madre de sus dos hermanastras, para confesar a continuación que sus propias incursiones en la paternidad no han sido tan llevaderas como la de su padre Ronnie."Mi hijo pequeño no come bien, no duerme bien, es una pesadilla. Aunque he de decir que probablemente la culpa es mía, porque le estoy malcriando y me le llevo siempre conmigo a la cama para darle demasiados mimos", bromeó.