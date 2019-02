Rosalía considera 'todo un honor' haber trabajado con Almodóvar y Penélope Cruz

La cantante Rosalía no para de acumular hitos en su breve pero intensa trayectoria artística, de la que se desprende una serie de reconocimientos profesionales, notables cifras de ventas y también nuevas experiencias que ya le han convertido en una de las figuras más destacadas y relevantes de la cultura popular contemporánea.

La intérprete catalana, ganadora de dos Grammy latinos ligados a su aclamado disco 'El mal querer' y, especialmente, al sencillo 'Malamente', hizo historia hace tres meses al actuar en la ceremonia de los MTV European Music Awards -la primera intérprete de su país en hacerlo en más de una década-, y poco después se erigió como la primera española en recibir una nominación a los prestigiosos premios musicales de la cadena británica BBC.

Por si eso no fuera suficiente, la joven de 25 años dejó patente este fin de semana que la expectación y el revuelo que suscita no solo se circunscriben a la escena musical, ya que acabó acaparando buena parte de la atención mediática y del público con el papel tan especial que le tenía reservado el evento más importante del sector cinematográfico español: la ceremonia de los premios Goya.

Cierto es que su presencia en la gala celebrada este año en Sevilla se explicaba fundamentalmente con esa conmovedora y aplaudida actuación en la que versionó el popular tema 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos, pero por otra parte nadie pasó por alto que la intérprete coincidiría en la alfombra roja y en la fiesta posterior con el director Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz, con quienes acaba de trabajar en la última cinta del manchego: la esperada 'Dolor y Gloria'.

¿Se dispone Rosalía a conquistar ahora la gran pantalla después de haber hecho lo propio con la industria discográfica? Solo el tiempo y la reacción del público a las secuencias que protagoniza en el filme lo dirán, pero por lo pronto la barcelonesa ya se congratula de haber añadido una experiencia profesional de semejante calibre a su nutrido currículum y, sobre todo, de haber compartido set de rodaje con dos pesos pesados del cine español, europeo e internacional.

"Han sido mis primeras escenas y me ha hecho mucha ilusión participar en algo así. Nunca lo había hecho y al principio estaba muy nerviosa. Claro, cuando estábamos ahí [en medio del set] y con Penélope, que me imponía mucho porque es una actriz a la que yo admiro de corazón, al igual que a Pedro. Fue un honor poder estar ahí. Mi primera incursión en el cine y con Pedro, que es un buen amigo...", aseguró sonriente a los reporteros congregados en la alfombra roja de los Goya, quienes no dudaron en preguntarle por la posibilidad de que el año que viene repita presencia en la gala pero, en esa ocasión, como nominada por su trabajo interpretativo: "A ver, a ver, ojalá", respondió con timidez.