Rosanna Zanetti define a Bisbal como "un hombre maravilloso"

Las últimas semanas no han sido precisamente sencillas para David Bisbal debido a la imagen poco halagadora que pintaba de él su ex Chenoa en su ya famoso libro autobiográfico 'Defectos perfectos', que además pareció respaldar su otra ex, Elena Tablada, defendiendo el derecho de la primera para exponer 'su verdad'. Sin embargo, el cantante siempre puede contar con su actual chica, la guapa Rosanna Zanetti, para subirle la moral asegurando públicamente que es un "hombre maravilloso" con quien no podría ser más feliz.

"No ha cambiado absolutamente en nada. Estamos disfrutando de una relación maravillosa por la cual yo estoy muy agradecida porque no podría pedir más: tengo un hombre maravilloso a mi lado y estamos disfrutándolo muchísimo", explicó la modelo sobre su bonito romance en una entrevista al portal Bekia.

Haciendo gala de su habilidad para esquivar las preguntas más incómodas sobre su vida personal sin perder nunca la sonrisa, la venezolana optó una vez más por dar evasivas cuando le tocó pronunciarse sobre una posible boda con el almeriense con la que terminar de consolidar su unión tras registrarse como pareja de hecho."Lo he dicho en otras ocasiones, no es ningún secreto que forma parte de nuestros planes y que es un paso entre muchos que queremos dar. Pero llegado el momento, no hay nada concreto que te pueda decir; y si te soy sincera tampoco lo diría, ¡que sea sorpresa!", aseguró divertida.

"Son cosas muy íntimas y privadas que nosotros valoramos mucho, pero que luego pasado el momento podemos decidir compartir, pero no lo diríamos antes", matizó.Igual de ambigua se mostró ante la cuestión de si ya habían comenzado a plantearse aumentar la familia dándole un hermanito o hermanita a la hija que ya tiene él fruto de su antigua relación con Elena Tablada."No hay nada planificado, pero sería una bendición", afirmó.