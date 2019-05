Rosario Dawson bebe arcilla para cuidar su piel

Aunque tampoco es que prescinda por completo de las habituales cremas hidratantes, lo cierto es que la actriz Rosario Dawson ha dejado bien claro en su última entrevista que, en lo que respecta al cuidado de la piel, le otorga una relevancia mucho mayor al consumo de bebidas 'detox' y otros productos especialmente concebidos para depurar su organismo desde el interior, como la cada vez más popular arcilla blanca para beber.

"Cada uno tiene que definir sus propias rutinas para mantenerse sanos. Puede que para algunos eso implique levantarse súper temprano por la mañana y salir a correr una maratón, lo cual no funciona para mí. Me gusta levantarme temprano, eso sí, y empezar mi día con un poco de agua caliente, ya sea en forma de té o agua con limón", ha revelado la intérprete en conversación con The Cut.

"Hace poco empecé a beber arcilla. Me refiero a un tipo de arcilla alimenticia que te ayuda a limpiar tu interior y que te libra de todo tipo de parásitos", ha añadido en la misma conversación.Ya sea en el plano de la alimentación o en lo referente al uso de cosméticos, la estrella de Hollywood apuesta siempre por soluciones cien por cien naturales y, sobre todo, que le aporten la dosis diaria de vitaminas que necesita para que su piel esté siempre radiante, tersa y suave: "Siempre opto por lo más natural, por lo que la arcilla y las vitaminas son elementos esenciales en mi rutina para la piel. Prefiero evitar retinol y otros ácidos más agresivos", ha aseverado.