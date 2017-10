Rose McGowan reaparecerá por primera vez este viernes tras el escándalo Harvey Weinstein

Tras unas semanas en las que su cuenta de Twitter se convirtió en una de las más visitadas de la industria del cine, al convertirse en el instrumento principal al que recurrió para dar visibilidad a las acusaciones de abusos sexuales que iban surgiendo contra Harvey Weinstein y el medio que finalmente eligió para confesar que el productor la había violado en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance, Rose McGowan decidió dar un paso atrás y alejarse de la vida pública. Para ello, la antigua protagonista de la serie 'Embrujadas' canceló su aparición la semana pasada en el Tallgrass Film Festival, donde iba a ser premiada por su debut en la dirección con el corto 'Dawn'.

Sin embargo, tras un breve descanso, la también realizadora parece sentirse de nuevo con fuerzas para enfrentarse a las preguntas acerca de las acusaciones que realizó contra varios nombres prominentes de la industria, incluido Ben Afleck y los directivos de la productora The Weinstein Company, alegando que estaban al corriente del lado más oscuro del antiguo rey Midas de Hollywood, y ofrecer su opinión sobre los pasos que ha dado la mencionada compañía -capitaneada ahora por Bob, el hermano menor de Harvey- para distanciarse del empresario caído en desgraciada.

Mañana viernes por la mañana, Rose tiene previsto participar como una de las invitadas en las jornadas de Women's Convention que se celebrarán en Detroit, Míchigan, y esa misma tarde formará parte de un panel llamado 'Fighting for Survivors of Sexual Assault in the Age of Betsy Devos' del que formarán parte varios supervivientes de agresiones sexuales y varios miembros de organizaciones que luchan contra la violencia sexual.