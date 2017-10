Rosie O'Donnell tiende una mano a su hija Chelsea para intentar hacer las paces

La humorista Rosie O'Donnell no ha dudado en pronunciarse abiertamente sobre el largo historial de disputas y desavenencias que ha venido manteniendo en los últimos años con su hija Chelsea, un conflicto que ninguna de las dos partes ha sido capaz de mantener al margen de la curiosidad de la opinión pública y que, de forma más reciente, volvió a ponerse de rabiosa actualidad con la decisión de la segunda de no permitir a la también actriz implicarse de ninguna manera en la vida de su futuro primer retoño.

Este último episodio en la tormentosa relación que une a madre e hija dio comienzo el pasado mes de septiembre con la impactante noticia de que Michelle Rounds, compañera sentimental de Rosie, se había quitado la vida por razones que todavía no han sido aclaradas.

Solo unos días después de tan triste suceso, Chelsea no dudó en conceder una entrevista para hablar de la fallecida pareja de su madre y esta, sin disimular su tremendo enfado, la acusó públicamente de estar tratando de beneficiarse económicamente de tan dramática situación.A modo de contraataque, Chelsea reveló pocos días después que su marido Nick Alliegro y ella, quienes pronto recibirán a su primogénito, no querían que la intérprete estuviera presente en la vida del pequeño, una rotunda decisión que ha hecho mucho daño a Rosie y que, en consecuencia, ha llevado a la intérprete a tratar de rebajar la tensión aludiendo al amor incondicional que siempre sentirá por su hija.

"Decir que no me está resultando doloroso sería mentir. Quiero mucho a mi hija y siempre la querré. Ella piensa ahora mismo que soy una persona horrible, pero lo cierto es que la prensa también está siendo muy dura en este sentido. [Chelsea] no siempre ha sido capaz de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, pero también es cierto que cierta gente en los medios de comunicación la ha estado provocando con su instinto depredador", ha asegurado la cómica al portal de noticias E! News, responsabilizando parcialmente a ciertos periodistas de haber avivado la confrontación entre ellas.

Aunque de sus declaraciones parece desprenderse un intento de alto al fuego y, sobre todo, la predisposición de la artista a reconciliarse algún día con Chelsea, esta última ya dejó claro hace unos días que resultaría "imposible" restablecer el vínculo con su famosa madre después del daño que esta le había infligido."Rosie no jugará papel alguno en la vida de este niño, porque Rosie y yo no tenemos ningún tipo de relación.

Creo que es imposible que algún día podamos resolver nuestros problemas. Estoy segura de que no hay esperanza alguna de que pueda ocurrir", explicaba tajante la hija de la intérprete, quien el año pasado le acusaba además de haberla insultado en repetidas ocasiones e incluso de haberle amenazado con golpearla con una botella de vino.