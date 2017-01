Ruby Rose y Vin Diesel hablan cinco veces a la semana

Aunque ya han pasado varios meses desde que rodaran juntos la nueva entrega de la franquicia de acción 'xXx', que precisamente se estrena este jueves en los cines de todo el mundo, los actores Ruby Rose y Vin Diesel no han perdido ni un ápice de la estrecha relación que forjaron durante su trabajo juntos. Tanto es así, que la intérprete australiana revela ahora que ambos llegan a comunicarse hasta cinco veces por semana por medio de videoconferencias.

"Le llamé hace unos días, poco antes de ir al programa de Ellen [DeGeneres]. Siempre me da buenos consejos cada vez que hablamos. Normalmente nos llamamos por FaceTime entre cuatro y cinco veces a la semana", aseguró la guapa artista en conversación con 'The Project', antes de aprovechar la ocasión para deshacerse en elogios hacia su buen amigo: "Vin es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, es único. Es un torrente continuo de bondad y generosidad, de esas personas que te apoyan incondicionalmente ante cualquier circunstancia", añadió.

Uno de los rasgos que Ruby y Vin tienen en común, y que quedó de manifiesto durante las intensas jornadas de rodaje de 'El retorno de Xander Cage' -título de la nueva película de la saga 'xXx'- reside en su carácter competitivo y en su tendencia a buscar cualquier excusa para medir fuerzas y tratar de superarse el uno al otro.

"La verdad es que entrenábamos muy duro todos los días y no solo por exigencias del guion, sino porque queríamos ver quién de los dos era capaz de ganar musculatura antes. Nos lo tomamos tan en serio solo por el objetivo de vencer en esta disputa, que llegó un punto en el que ya no podíamos desarrollar más nuestro físico", expresó en la misma conversación, para a continuación desvelar quién terminó imponiéndose en tan improvisada competición.

"No es justo, porque ya de por sí sus brazos eran del tamaño de mi cabeza. Tuve que rendirme ante la evidencia cuando me di cuenta de que me podía agarrar con una sola mano y elevarme sin dificultad", afirmó en tono jocoso.