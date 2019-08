Ruby Rose alerta sobre los peligros de las redes sociales para los adolescentes

La actriz Ruby Rose, una de las protagonistas de la célebre serie 'Orange is the New Black' y el fichaje más mediático que ha realizado este año la factoría DC -la australiana dará vida a una 'Batwoman' abiertamente homosexual en la nueva serie de la cadena CW-, ha reflexionado sobre el lado más oscuro y peligroso de la cultura popular que se ha creado en torno a las redes sociales: uno que ella conoce muy bien tras las críticas hirientes e injustas que recibió cuando salió a la luz su nuevo papel de 'mujer murciélago'.

A su paso por la gala anual de la Asociación de Críticos Televisivos, donde precisamente se disponía a presentar oficialmente la primera temporada de la esperada ficción televisiva, la intérprete ha reconocido que la esfera virtual ofrece innumerables opciones para que la gente encuentre "comunidades" compuestas por personas con las que puedan sentirse identificados, así como la oportunidad de dar visibilidad a causas justas y movilizar a la sociedad.

Sin embargo, la artista también ha alertado del efecto tan pernicioso que lleva aparejado el uso indebido de Instagram, Twitter o Facebook -entre otras plataformas- a la hora de intensificar dinámicas como la del acoso escolar o el trato vejatorio y humillante que sufren millones de adolescentes en todo el mundo.

"¿Que si creo que mi vida sería más sencilla si hubiera vivido la etapa del instituto ahora? No. Las redes sociales pueden ser terroríficas. Por un lado, internet es genial para encontrar nuevas comunidades, amigos, gente que sea como tú y te pueda ayudar de muchas maneras. Pero al mismo tiempo abren la puerta a un montón de personas que tienen la capacidad de atacarte en cualquier momento y lugar, en tu casa, en tu propio dormitorio", ha declarado la artista en su conversación con los medios de comunicación.