Ruby Rose confía en la plena recuperación de su amiga Demi Lovato

La noticia de que Demi Lovato había decidido entrar en rehabilitación para seguir luchando contra sus adicciones tras recibir el alta hospitalaria llenó de esperanza a sus fans, que vivían con el miedo de que volviera a caer en una espiral de autodestrucción tras sufrir una sobredosis, y consiguió tranquilizar a los amigos que estaban esperando a que se recuperara antes de preguntarle acerca de sus planes.

En el caso de su buena amiga Ruby Rose, la actriz considera que su decisión de buscar de nuevo ayuda profesional demuestra una gran valentía y es una prueba más de que conseguirá superar este último bache en su camino a la recuperación total.

"Esa una chica fuerte, es maravillosa, y no me cabe duda de que saldrá de esta fortalecida, desde luego", ha asegurado al portal People.Esta no es la primera vez que la intérprete le ofrece su apoyo a la estrella del pop. Poco después del conocerse que había ingresado de urgencia, Ruby recurrió a su cuenta de Twitter -previsiblemente al pensar que Demi no tendría acceso a su teléfono y así podría leerlo más tarde- para enviarle todo su cariño y ánimos.

"Todo mi corazón y mi alma están hoy con Demi. Te adoro, al igual que el resto del mundo. Lucharás contra esto y lo superarás renovadas. La adicción es más poderosa de lo que podemos imaginar, puedes derrotarla. Te quiero".