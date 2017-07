Rumer Willis celebra seis meses sobria

Pese a no haber sido nunca una de esas celebridades que acaparan titulares por sus excesos -salvo por un par de rumores poco fundamentados que fueron vertidos hace unos años-, la actriz Rumer Willis ha sorprendido a sus seguidores confesando abiertamente que lleva seis meses de exitosa batalla contra sus adicciones y completamente libre de sustancias nocivas.

La hija de Demi Moore y Bruce Willis ha admitido que aunque no era algo que entraba en sus planes, el hecho de estar permanentemente sobria y llevar una vida más saludable le está aportando grandes satisfacciones, aunque ha preferido ahorrarse los detalles de por qué ha tomado esta decisión o qué estupefacientes solía consumir.

"Seré la primera en admitir que no soy perfecta, que a veces la lío y que de vez en cuando consigo hacer algo bien, pero quería compartir esto porque estoy muy orgullosa de mí misma. Ayer celebré seis meses sobria. No es algo que haya planeado pero después del largo viaje que he hecho hasta llegar aquí puedo decir que nunca he estado más orgullosa en toda mi vida. Gracias por todo el cariño y apoyo, recordad sed buenos con vosotros mismos", ha compartido la ganadora de la temporada 20 del reality 'Dancing with the Stars'.

Puede que la intérprete haya recibido la motivación y la fuerza de voluntad que tanto necesitaba para emprender esta tarea de su hermana pequeña Tallulah (23), quien hace dos años celebraba una fiesta por todo lo alto para conmemorar que llevaba doce meses sin consumir alcohol ni cocaína, las adicciones que le llevaron a entrar en rehabilitación en 2014.

"Amigos, amantes, familia, varios anfibios de origen indeterminado: estoy muy emocionada por contaros que llevo siendo una guerrera sobria desde hace 365 días. Gracias a todos los bellos humanos de mi vida que me han ayudado a llegar hasta aquí. Anoche fue una de las noches más bonitas de mi vida. Me vi rodeada de las formas más puras de amor", compartía en 2015.