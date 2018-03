Russell Crowe subastará más de 200 objetos personales para superar su divorcio

El actor Russell Crowe está decidido a superar de una vez por todas la tristeza que todavía le produce el fin de su matrimonio con Danielle Spencer en el año 2012, un objetivo que le llevará a desprenderse de más de 200 objetos personales ligados a los recuerdos de su anterior vida de casado y que acabarán formando parte de una subasta que no ha dudado en presentar bajo el título 'El Arte del Divorcio'.

De forma más concreta, y como ha explicado el oscarizado artista en la página web de la casa Sotheby's, serán 227 las piezas que se pondrán a disposición del público el próximo 7 de abril -la fecha del aniversario de boda- en la ciudad de Sídney, una amplia colección llena de referencias tanto a las vivencias personales como a la exitosa trayectoria profesional cultivada durante esos nueve años de unión matrimonial que dieron comienzo en 2003.

"El divorcio es una experiencia dolorosa, pero que te lleva a examinar qué cosas son esenciales en la vida y cuáles no. Durante todo el proceso, he podido echar un vistazo a todo lo que me rodea y me he dado cuenta, entre otras cosas, de que he acumulado demasiadas posesiones: objetos de mi carrera, cosas que he ido coleccionando y otras que simplemente forman parte de mi vida", ha confesado el artista en el comunicado, antes de hacer alusión a su necesidad de liberarse de la pesada carga del pasado para centrarse exclusivamente en el futuro."Así que para poder seguir adelante y hacerlo con una brisa de aire fresco, aquí os dejo una buena porción de todas esas cosas que he ido recogiendo a lo largo de los años", ha sentenciado.

Aunque el protagonista de 'Gladiator' no ha especificado si donará los beneficios económicos que genere la subasta a alguna fundación solidaria o si, simplemente, pretende rentabilizar de alguna forma la limpieza general que ha acometido en su vivienda, por lo menos sí que ha ofrecido detalles sobre algunos de los objetos de los que se deshará en poco más de un mes, entre los que destacan anillos de diamantes, obras de arte, relojes, guitarras, material promocional de sus películas, así como un par de motocicletas y un Mercedes del año 2001 cuyo valor se estima entre los 15.000 y los 25.000 dólares.