Ryan Adams niega acusaciones de "abuso emocional" por parte de su ex

Hasta hoy no era ningún secreto que la separación del músico Ryan Adams y la estrella Mandy Moore no se había producido precisamente de manera cordial: él ya había comentado en varias ocasiones en tono de mofa que antes de su enlace consumió tantos calmantes que es incapaz de recordar nada de aquel día y que, de cualquier manera, siempre supo que su unión no duraría.

Ella, por su parte, se había mostrado más comedida limitándose a reconocer que se había casado con la persona equivocada.Sin embargo, la protagonista de la exitosa serie 'This Is Us' ha ido un paso más allá ahora al participar en un artículo del periódico The New York Times centrado en la figura del cantante y en la forma en que habría utilizado su posición privilegiada en la industria discográfica para ofrecer oportunidades profesionales a jóvenes artistas a cambio de favores sexuales.

En su relato, que se enmarca entre otros compartidos por varias mujeres y una docena de antiguos colaboradores de su ex, Moore sostiene que su entonces marido la sometió a un abuso emocional constante utilizando su carrera como ídolo juvenil en su contra."La música era un instrumento de control para él. Siempre me decía: 'No eres música de verdad porque no tocas ningún instrumento'. Su comportamiento controlador básicamente bloqueó mi capacidad para establecer contactos en la industria durante un momento crucial y potencialmente muy lucrativo para mí: la segunda mitad de mis veintitantos", explica la intérprete. Al poco de publicarse su entrevista, la actriz ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir el siguiente mensaje en el que se reafirma en su derecho y responsabilidad de contar su experiencia: "Compartir tu verdad puede ser doloroso y desencadenar muchas emociones, pero siempre merece la pena. Mi corazón está con todas las mujeres que han sufrido algún tipo de trauma o abuso. Os vemos y os oímos".

El representante legal de Ryan Adams no ha tardado en salir al paso de la historia para afirmar que su cliente siempre apoyó el "merecido éxito profesional" de su entonces pareja y asegurar que él guarda un recuerdo de su convivencia que no se ajusta en absoluto a las graves e "inconsistentes acusaciones" que ella acaba de realizar en su contra.A través de su cuenta de Twitter, el famoso compositor también ha hecho referencia al resto de testimonios recopilados por The New York Times apoyándose en mensajes de texto, conversaciones a través de las redes sociales y declaraciones de los implicados y de sus allegados.

Entre todos ellos se encuentra el de una bajista -ahora una joven de 20 años identificada como 'Ava' por la publicación- que inició una correspondencia online con el cantante cuando ella tenía tan solo 13 años que, eventualmente, dio paso a conversaciones de carácter sexual a través de videollamadas.Ryan Adams ha recurrido a su perfil de Twitter después de que viera la luz la pieza acerca de su supuesto comportamiento depredador y en ocasiones vengativo cuando no se salía con la suya para disculparse por el daño que haya podido causar sin pretenderlo al mismo tiempo que denuncia la falta de exactitud del retrato que se ha pintado de él.

"Como alguien que siempre ha intentado proporcionar alegría a los demás con su música y su vida, enterarme de que algunas personas consideran que les hice daño me entristece profundamente. Estoy decidido a trabajar para ser el mejor hombre que pueda. Y les deseo a todos compasión, comprensión y paz. Pero la imagen que ofrece ese artículo de mí es inquietantemente inexacta. Algunos de los detalles se han malinterpretado, otros se han exagerado y otros son directamente falsos. Jamás actuaría de forma inapropiada con alguien que supiera que era menor de edad. Así de claro. No soy un hombre perfecto, he cometido muchos errores. A cualquiera que haya podido hacer daño, aunque fuera sin pretenderlo, me disculpo de corazón", ha asegurado en una serie de tuits.