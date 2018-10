Ryan Adams asegura no "recordar nada" de su boda con Mandy Moore

Dos días después de que la actriz Mandy Moore reconociera abiertamente que su matrimonio con el cantante Ryan Adams no fue resultado de la más "inteligente" de sus decisiones, el músico ha querido ofrecer ahora una anécdota algo surrealista que vendría a corroborar la teoría de su exmujer: una ligada a los escasos o nulos recuerdos que tendría de la boda que ambos protagonizaron allá por el año 2009.

"Cuando alguien me dijo que me había casado, pensaba que estaba de broma. Luego me di cuenta de que me había tomado un montón de calmantes ese día y que, probablemente, estaba muy atolondrado. Sinceramente, creo que no fueron suficientes para poder lidiar con la sorpresa", ha escrito el controvertido artista en un tuit ya eliminado.

Por si eso no fuera suficiente, el intérprete volvía a la carga solo unos minutos después para responder directamente a la mujer con la que compartió más de un lustro de vida después de que esta asegurara, en su entrevista previa a Glamour, que por fin había comprendido que se había casado con la "persona equivocada".

"La verdad es que el matrimonio estaba maldito desde el primer día, o al menos desde que me dijo que no le gustaba [la película] 'Blade Runner' ni [la banda de música] los Melvins. Si pudiera recordar cómo empezó todo... Pero no puedo", añadía con un evidente tono irónico que, por otro lado, podría esconder un profundo rencor hacia ella.

La única nota positiva que se desprende de esta sucesión de llamativos mensajes -o quizá pullas directas hacia Mandy, quien ahora se prepara para pasar por el altar con su prometido Taylor Goldsmith- reside en el tuit final con el que Ryan Adams quiso pedir disculpas a aquellos internautas que empezaban a preocuparse por su estado emocional.

"Quiero disculparme por mis comentarios de antes, solo estaba tratando de ser gracioso. Pero lo cierto es que siempre he elegido, y seguiré haciéndolo, acordarme de todos aquellos momentos maravillosos de mi vida. Y tengo que decir que me alegro por ellos y que estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo", explicaba desde un registro más serio y formal que el de sus publicaciones anteriores.