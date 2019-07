Ryan Adams rompe su silencio acerca de las graves acusaciones contra su persona

La imagen pública de Ryan Adams sufrió un duro golpe a principios de año cuando su antigua esposa Mandy Moore participó junto a varias mujeres más incluidas otras dos de sus ex y una docena de sus antiguos colaboradores en un artículo del periódico The New York Times centrado en la figura del cantante, que resumía cómo él había utilizado supuestamente durante años su posición privilegiada en la industria discográfica para ofrecer oportunidades profesionales a jóvenes artistas a cambio de favores sexuales.

En su caso concreto, la actriz protagonista de la serie "This Is Us" sostenía que el músico había abusado de ella a nivel emocional y había ido minando poco a poco su autoestima utilizando como arma su pasado como estrella juvenil.

Ahora el intérprete de "New York, New York", que solo había respondido a esas graves acusaciones a través de sus representantes legales, ha regresado a la esfera virtual con un largo mensaje en el que insiste en la necesidad de "creer siempre a las mujeres" que denuncian a sus agresores al mismo tiempo que promete volver a hablar de un asunto tan delicado más adelante.

"Tengo mucho que decir. Y lo haré, pronto", arranca el comunicado. "Porque la verdad importa, es lo único que importa de verdad. Yo sé quien soy. Y lo que soy. Ha llegado el momento de que la gente también lo sepa. Ya era hora. Toda la belleza de esta vida no puede reducirse a un montón de confusión, ignorando la verdad de tal forma que todo lo bueno en nosotros acabe destruido. Esta locura y confusión, ya hay suficiente de todo eso en el mundo. Mi trabajo siempre ha tratado de ser un mapa para quienes estaban perdidos. He intentado ser tan honesto como me era posible y responder por mis acciones. No soy solo un chico de portada. Si acaso, soy el ejemplo de lo que supone cometer errores. Siempre he querido ayudar. Lo estoy intentando. Así lo haré, muy pronto... porque es hora de volver a hacer lo que mejor sé. Lo que me importa es la música, el amor y hacer que las cosas sean mejores".

En ese mismo mensaje, Ryan reconoce en un par de ocasiones que no ha tenido una vida fácil y que está lejos de ser perfecto, pero se ha comprometido a "formar parte de la solución" que ayude a crear un futuro mejor.

"Gracias por vuestra amabilidad y vuestro apoyo, y por darme el tiempo que necesitaba para decidir cómo podía formar parte de un mañana más brillante para todos. A veces la paz solo se alcanza sincerándose ante los demás. Esa es la persona que quiero ser. Brindo por ello", ha concluido.