Ryan Gosling justifica su ausencia en los Bafta por un "asunto familiar"

A diferencia de su compañera de reparto en la aclamada 'La La Land' Emma Stone, quien además de saludar a todos los fans congregados en la alfombra roja de los premios Bafta celebrados anoche en Londres terminó llevándose a casa la estatuilla a la mejor actriz protagonista, el actor Ryan Gosling brilló por su ausencia en una ceremonia en la que, además, vio cómo sus opciones de llevarse galardón se disiparon cuando Casey Affleck terminó alzándose como el mejor actor protagonista de la noche.

Poco después de que terminara la gran noche de la cinematografía británica, un portavoz de la organización explicó que el famoso intérprete canadiense no había podido viajar a Londres debido a "asuntos familiares" que, teniendo en cuenta que es padre de dos hijas pequeñas con su pareja Eva Mendes, a buen seguro estarían relacionados con los entresijos de su agitada vida doméstica.

"Ryan tenía asuntos familiares que atender y por ello siente mucho no haber podido estar aquí esta noche. Quiere dar las gracias a todo el mundo por la candidatura y envía un saludo afectuoso", explicó el representante de la academia británica de cine.

El astro de Hollywood no pudo ser testigo, por tanto, de cómo la película de Damien Chazelle que protagoniza junto a la galardonada Emma Stone se erigió como la gran triunfadora de la velada con cinco premios, entre los que también destacan el de mejor película, director, banda sonora y fotografía.

Aunque la propia Emma Stone no quiso ofrecer detalle alguno sobre la misteriosa ausencia del guapo intérprete en su encuentro con los periodistas, eso no le impidió hacer alguna que otra broma sobre el hecho de que son ya varias, quizá demasiadas, las veces que ha coincidido con Ryan Gosling en la gran pantalla.

"Me he quejado a mi sindicato en más de una ocasión, pero parece que nadie me escucha", aseguraba horas antes del inicio de la ceremonia sobre el exitoso y lucrativo tándem interpretativo que forma con el apuesto artista.