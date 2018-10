Ryan Gosling no se molesta por la decoración de Halloween en todo el año

Aunque podría atribuirlo a las ocurrencias de unas niñas tan pequeñas y curiosas como las que comparte con su esposa Eva Mendes, las pequeñas Esmeralda (4) y Amada (2), el actor Ryan Gosling ha sido lo suficientemente valiente como para reconocer, a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, su total responsabilidad en el hecho de que la decoración de Halloween que luce su casa se haya convertido en algo permanente.

"Es verdad, y es cosa mía. Tengo de todo: tumbas, calaveras, calabazas, murciélagos y brujas; y las dejo ahí todo el año", ha bromeado el protagonista de 'La La Land' en la divertida entrevista que ha concedido a la humorista, a la que también ha confesado que disfruta especialmente de tan escalofriantes motivos con la llegada de la temporada navideña.

"Creo que Halloween y la Navidad no son para nada excluyentes, y creo que los adornos de las dos fiestas van muy bien juntos. Me encantan que las navidades sean terroríficas, ¿a quién no le gusta?", ha añadido en un evidente guiño a la cinta 'Pesadilla antes de Navidad'.

Al margen del rostro de satisfacción que exhibía Ellen al tiempo que trataba de asimilar las llamativas declaraciones del astro de Hollywood, por el momento se desconoce si a Eva Mendes le hace tanta gracia como a su flamante marido que el resto del vecindario piense en ellos como los "monstruos" del barrio debido a los inquietantes elementos decorativos que presiden el jardín delantero de su casa a lo largo de todo el año.