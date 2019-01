Ryan Guzman acaba de convertirse en padre

El actor Ryan Guzman, que se convirtió en un pequeño fenómeno de la noche a la mañana gracias a las escenas subidas de tono que protagonizó junto a la famosísima Jennifer Lopez en la película 'Obsesión', se ha convertido en padre por primera vez este jueves.

El pasado septiembre ya se había encargado de anunciar a través de las redes sociales que su novia, la actriz brasileña Chrysti Ane, estaba embarazada reconociendo que se trataba de una "sorpresa inesperada" que llegaba tanto solo unos meses después de que ambos se animaran a hacer pública su relación sentimental.Ahora el hermano del intérprete, y por tanto tío del recién nacido, se ha encargado de confirmar la buena noticia a través de su perfil de Instagram revelando además el nombre y el sexo del bebé: un niño que se llama Mateo Lopes Guzman.

En esa misma plataforma también ha desvelado que el niño pesó casi tres kilos al nacer y midió algo más de 48 centímetros."Cuando te vi se me llenaron los ojos de lágrimas de felicidad y mi vida mejoró instantáneamente. Prometo quererte hasta el día de mi muerte y ser el mejor tío que puedas soñar. Lo único que no me gusta de ti es que te has hecho fácilmente con el título del Guzman vivo más atractivo", ha escrito el hermano de Ryan junto a varias imágenes en las que aparece sosteniendo en brazos a su pequeño sobrino y otra emotiva instantánea en la que se le puede ver abrazando al actor.

Por el momento los papás novatos, a los que sin duda les esperan unos días muy ocupados, no se han pronunciado sobre la feliz incorporación que se acaba de producir a su familia.