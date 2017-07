Ryan Phillippe ingresa en el hospital por una misteriosa lesión en la pierna

635x357 Imagen de Ryan Phillippe tras ser hospitalizado (c) Instagram. EFE

La esfera virtual le suele servir al actor Ryan Phillippe para mantener informados a sus miles de seguidores de sus novedades profesionales, como su reciente fichaje por la serie de televisión 'Shooter'. Sin embargo, este domingo, el que fuera marido de la también actriz Reese Witherspoon recurrió a su perfil de Instagram para darles una mala noticia, al desvelar sin entrar en demasiados detalles que había sido hospitalizado como consecuencia de una lesión en su pierna izquierda.

Los fans del intérprete empezaron a preocuparse por su estado de salud cuando este fin de semana compartió en la sección 'Stories' de la citada red social una imagen de su mano derecha llena de tiritas mientras disfrutaba de un refresco en un restaurante de California. Horas más tarde, volvieron a saltaron las alarmas por culpa de una foto que retrataba una de sus piernas envuelta en gasas y fijada a un aparato ortopédico, una instantánea que no dudó en titular con un escueto y críptico mensaje: "No demasiado bien".

Finalmente, el artista se decidió a confirmar las sospechas de aquellos que ya intuían que había sido ingresado en un centro médico con la publicación de una tercera fotografía en la que aparece tumbado en una cama de hospital y con el pulgar de su mano levantado para tranquilizar a todos los internautas que se habían puesto en contacto con él en las últimas horas"Voy a ponerme bien y os agradezco vuestra preocupación", reza el texto con el que acompañó dicha imagen.

A la espera de que el actor se anime a dar a conocer las circunstancias que le han llevado a terminar postrado en una cama, resulta imposible no especular con la posibilidad de que su accidente esté ligado de alguna manera a las exigentes escenas de acción de la producción televisiva en la que está actualmente inmerso.

"Se trata de una serie muy difícil de grabar. Las últimas dos semanas hemos estado trabajando en el desierto de Palmdale a más de 40 grados. Es una serie muy física y yo hago todas las escenas de riesgo. Lo llevamos todo al límite, pero al mismo tiempo es algo que me encanta. Es muy cansado. Tengo heridas, pero todo va sobre ruedas y no veo la hora de que la gente pueda ver esta nueva temporada. Cuando termine, me tomaré un descanso para recuperarme", aseguraba recientemente al portal PopSugar.