Ryan Reynolds evitará a toda costa que Anna Kendrick le "robe" a su esposa

El actor Ryan Reynolds ha vuelto a proyectar ese carisma y sentido del humor que le han convertido en uno de los artistas más queridos de la actual escena interpretativa, y eso que el último tema del que se ha pronunciado públicamente radica nada menos que en la posibilidad de que Anna Kendrick acabe protagonizando un tórrido idilio con su esposa Blake Lively, como ellas mismas dejaron entrever recientemente en Instagram tras rodar juntas el thriller de acción 'A Simple Favour'.

Como era de esperar, y al margen de que todo sea parte de un cómico juego con el que poner de manifiesto la estrecha relación que las une, al astro de Hollywood no le ha sentado nada bien que Anna se haya atrevido a flirtear con su mujer -con la que tiene dos hijas pequeñas-, hasta el punto de asegurar ahora que hará todo lo posible por "restringir" el contacto entre ambas.

"Sé que a otros tipos no les importaría que su mujer tuviera otra aventura, pero a mí sí. Me gustaría quedarme con ella si es posible. Así que, por favor, dejemos las cosas como están... Quiero decir, sé que Anna la va a cuidar muy bien y todo eso, además de que es una mujer impresionante. Pero no, de eso nada, acceso denegado", ha explicado a 'Entertainment Tonight'.

Poco antes del estreno de la nueva cinta de Blake Lively -casada con Ryan desde 2012-, la que fuera protagonista de la serie Gossip Girl quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram una imagen del cartel de la misma y, de paso, generar un gran revuelo en la esfera virtual a base de halagos y proposiciones algo indecentes dedicadas a su compañera de reparto.

"¿Creéis que Anna es la versión más atractiva y femenina de mi marido? ¿En ese caso se consideraría una infidelidad?", escribía en tono jocoso en la descripción de la publicación, la cual no tardó en recibir una sugerente respuesta de la propia Anna Kendrick. "Me alegro mucho de que por fin lo hagamos público. Dejemos a Ryan con 'Deadpool' y que me deje tener esto", aseguraba para deleite de los internautas.