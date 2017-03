Ryan Reynolds sufre "ansiedad" por culpa de la paternidad

Los actores Ryan Reynolds y Blake Lively no solo pueden presumir a día de hoy de haberse erigido como dos de los intérpretes más cotizados de la industria del cine, sino también de haber formado una adorable familia en la que, como no podía ser de otra forma, el protagonismo absoluto se lo llevan sus queridas hijas, las pequeñas James (2) e Ines (cinco meses).

No obstante, las dificultades que, al menos para el artista estadounidense, entraña la necesidad de compaginar su vida laboral con sus responsabilidades domésticas han terminado por sumirle en una dinámica de estrés y tensión constantes que en ocasiones le resulta especialmente abrumadora.

"En mi caso, diría que siento que voy a contrarreloj todo el rato, que hago las cosas con un punto de desesperación porque se acumulan demasiadas tareas. Es algo así como: 'Solo tengo 10 minutos para hacer esto porque luego tengo que hacer esto otro, y luego ir a casa a recoger esto, y lo otro, y otra cosa más...'. Simplemente no tengo suficiente tiempo para encargarme de todo y acabo sufriendo ansiedad. Creo que esa es la palabra más adecuada para definirlo, ansiedad", reveló al programa de televisión 'Entertainment Tonight'.

Por lo menos el astro de Hollywood es capaz de sacar semanalmente un pequeño hueco en su agenda para relajarse, desconectar por un momento de las obligaciones y, sobre todo, cultivar la estrecha amistad que le une al también actor Jake Gyllenhaal, con quien mantiene desde hace años una relación muy especial de la que no duda ahora en presumir abiertamente.

"Cuando estamos juntos, creamos una situación de armonía y belleza que no tiene comparación en este mundo. No hay precedente en la historia de una amistad como la nuestra, la verdad. Quizá Bing Crosby y Fred Astaire tuvieran un vínculo muy parecido, como demostraron en [la película] 'Holiday Inn' y en otras muchas. Pero no, nada como la nuestra", bromeó en la misma conversación.

Hace solo unas semanas, el propio Ryan Reynolds se atrevía a establecer comparaciones entre las habilidades culinarias de su flamante esposa, con la que lleva casi cinco años de envidiable matrimonio, y las de su querido amigo, generando así un ficticio duelo que, a juicio del propio actor, se decantaría en favor del hermano de la también actriz Maggie Gyllenhaal.

"Blake, mi mujer, es muy buena en la cocina, pero tengo que decir que Jake es un poco mejor que ella. La verdad es que a los dos les gusta competir y se lo toman muy en serio. Desgraciadamente, después de decir esto tendré que mudarme a otra casa. No, en serio, me va a echar a patadas", bromeaba en una entrevista previa al mismo medio.