Sale a la luz un vídeo del ex de Kourtney Kardashian agrediendo al empleado de un club nocturno

El modelo Younes Bendjima se ha visto envuelto en una nueva polémica, en una que por una vez no tiene nada que ver con su relación con su exnovia Kourtney Kardashian. Un vídeo obtenido por las cámaras de seguridad del club Delilah de West Hollywood el pasado 24 de marzo y al que ha tenido acceso el portal TMZ muestra al joven maniquí de 25 años propinándole una paliza a uno de los empleados.

A lo largo de la velada Younes estuvo acompañado por el rapero Drake, el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. y otra docena de personas. El grupo permaneció de fiesta en el mencionado club hasta las dos y cuarto de la madrugada y, según muestra la mencionada grabación, procedió a abandonar el lugar a través de la puerta trasera.

Fue en aquel momento cuando el ex de Kourtney se abalanzó sobre el hombre que les había escoltado hasta la salida después de que este le hiciera un comentario que no pareció ser de su agrado. Otro de sus acompañantes no tardó en unírsele y ambos siguieron golpeando al hombre en la cabeza hasta que este cayó al suelo y quedó oculto de la cámara por la puerta, tras lo cual el resto de los presentes se apresuraron a empujarles hacia la salida.Las autoridades han revelado que el agredido presentó una demanda, pero eventualmente cambió de idea y decidió no emprender acciones legales contra Younes.

Por el momento el modelo no se ha pronunciado al respecto para ofrecer su versión de lo ocurrido pese a que por norma general suele atajar los rumores acerca de su persona con comunicados difundidos a través de la sección Stories de su cuenta de Instagram.