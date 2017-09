Salma Hayek luce sus canas con orgullo

A la actriz Salma Hayek nunca le ha temblado el pulso a la hora de exhibir abiertamente los efectos que el paso del tiempo ha ido dejando en su, por otro lado, privilegiado físico, hasta el punto de asegurar en más de una ocasión que no tiene intención de recurrir a la cirugía estética o a las infiltraciones de bótox para proyectar una artificiosa imagen de juventud.

Por eso no debería resultar del todo sorprendente, pero sí admirable, que la intérprete de 51 años haya vuelto a cuestionar -con sutileza- los rígidos cánones de belleza que siguen imperando en su profesión al compartir con todos sus seguidores de Instagram una imagen que la retrata luciendo unas favorecedoras canas.

"Selfie con capucha y canas", se ha limitado a escribir la mexicana para titular la espontánea fotografía que ha aparecido en su perfil, en la que dirige a la cámara una sensual y magnética pose que acentúa aún más su ya de por sí notable atractivo.Más allá de la muestra de confianza en sí misma que se desprende de tan artística instantánea, lo cierto es que la estrella de Hollywood confesaba hace unos meses que, al igual que muchas otras personas, la percepción algo cambiante que tiene sobre su apariencia no le ayuda precisamente a mantener siempre alta su autoestima.

"Bueno, la verdad es que estoy entrando ya en una nueva década y la seguridad que solía tener en mi aspecto pues ya no es la misma. En mi caso, creo que depende de cómo tenga el día, aunque me imagino que eso le ocurre a todo el mundo. A veces me miro en el espejo y me digo a mí misma: 'Así soy y me encanta'. Pero en ocasiones hago lo mismo y pienso: 'Esta no puedo ser yo, no me reconozco'. Con la edad van apareciendo esos altibajos", reconocía en una entrevista a InStyle.