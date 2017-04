Salma Hayek y su hermano protagonizan duelo fraternal en Instagram

La actriz Salma Hayek ya ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que su perfil de la red social Instagram le ha brindado la oportunidad perfecta para sacar a relucir su lado más desenfadado y juguetón, pero lo cierto es que ahora la intérprete ha querido dar un paso más allá reclutando a su hermano, el diseñador Sami Hayek, para escenificar con la misma precisión que en sus años de niñez la inocente rivalidad fraternal que existía entre ellos.

"Este es mi hermano Sami cuando va a un buffet", reza el mensaje con el que la popular intérprete dio comienzo a un largo intercambio de divertidos agravios, ya que el texto se veía acompañado de un vídeo en el que aparecía un mono haciendo acopio de tantas frutas como podía sostener con sus brazos.

"Creo que esta publicación de mi hermana Salma significa que la guerra ha comenzado", escribió a continuación Sami al incorporar el vídeo a su propio perfil, de lo que se desprendía claramente que la venganza podía verse materializada en cualquier momento.

Y en efecto, el responsable del llamado 'Hayek Studio', que diseña y comercializa exclusivos muebles, no tardó demasiado en burlarse de su famosa hermana compartiendo en la misma plataforma un vídeo que retrataba a un adorable perro bailando descontroladamente encima de una hamaca el éxito de Rihanna 'Work', una imagen que Sami no dudó en asociar al gusto de la intérprete y productora por las bebidas espirituosas.

"Esta es mi hermana Salma después de un chupito y medio de mezcal. #Divirtiéndonos #Familia #El que se ríe se lleva", le dirigió sin pudor alguno a la estrella de Hollywood.

Aceptando con deportividad el golpe encajado, Salma no tuvo reparo en hacer partícipes a sus seguidores de tan divertido vídeo y dejar que ellos también se rieran, pero al mismo tiempo contraatacó reprochando a su hermano que volcara de esa forma sus "celos" ante el hecho de que la mexicana ha estado pasando mucho más tiempo últimamente con su otro "hermano", el actor Eugenio Dérbez, con motivo del rodaje de su nueva película 'How To Be A Latin Lover'.

"Ahí me dio bien, pero no lo hagan caso, está celoso porque Eugenio Dérbez es mi hermano en la película #how to be a latin lover (sic)", publicó Salma para establecer una tregua en la batalla de la que se desconoce cuánto durará.