Sam Asghari trató de impresionar a Britney Spears con su sentido del humor

El entrenador personal y gurú del fitness Sam Asghari (24) ha venido jugando un papel muy significativo en la etapa tan prolífica y exitosa que está viviendo actualmente la cantante Britney Spears (36) tanto en el plano profesional como personal, ya que a la excelente forma física de la que disfruta estos días la princesa del pop en su nueva gira 'Piece of Me Tour' -resultado de sus jornadas diarias de ejercicio bajo la batuta de su chico- hay que añadir la envidiable historia de amor que ambos protagonizan.

Sin embargo, el propio Asghari se ha encargado personalmente de desvelar que su primera toma de contacto con la estrella de la música no fue ni mucho menos idílica, ya que cuando le estrechó la mano para saludarla al ser presentados, este no dudó en recurrir a su cuestionable sentido del humor para tratar de impresionar y agradar a la intérprete sin demasiado éxito.

"Estaba muy entusiasmado ante la idea de conocer a una de las artistas más grandes de todos los tiempos. Tenía mariposas en el estómago. Me dijo: 'Hola, soy Britney'. Y yo le respondí: 'Perdona, ¿me puedes decir tu nombre de nuevo?'. Solo estaba intentando ser gracioso pero creo que nadie de los que estaban ahí entendió la broma", ha explicado el guapo instructor a la revista Men's Health.

Afortunadamente, este traspiés no le supuso un obstáculo de importancia a la hora de conquistar el corazón de la siempre simpática artista -madre de dos hijos adolescentes con su exmarido Kevin Federline-, con quien mantiene uno de los romances más entrañables y conmovedores del momento tanto en la crónica social como en la esfera virtual.

"No voy a esperar hasta mañana para expresar todo el amor que siento a esa persona que me mantiene humilde y con los pies en la tierra. Esa mujer de la que estoy perdidamente enamorado no solo en un día como hoy, sino en todos y cada uno de mis días", escribía Asghari el pasado mes de abril para rendir homenaje a la diva durante el llamado 'Wednesday Women Crush', una iniciativa de Instagram para que los internautas exhibieran su adoración hacia aquellas chicas que más admiran.