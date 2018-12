Samuel Jackson celebra su cumpleaños por adelantado y con una fiesta por todo lo alto

El actor Samuel L. Jackson no quiso tener que esperar hasta el próximo 21 de diciembre, cuando cumplirá unos más que bien llevados 70 años de vida, para celebrar una ocasión tan especial en compañía de algunos de sus mejores amigos de la industria del espectáculo, así que reunió a un nutrido grupo de selectos allegados en el exclusivo restaurante Cipriani 42nd Street de Manhattan para montar una fiesta por todo lo alto que, según el diario The New York Post, contó con una temática inspirada en el lujo y el colorido de los casinos.

Los festejos tuvieron lugar este mismo fin de semana en pleno corazón de la ciudad de los rascacielos y, como asegura el citado medio, el inolvidable protagonista de 'Pulp Fiction' congregó a un sinfín de estrellas de la meca del cine como Whoopi Goldberg, Spike Lee, Anne Hathaway o George Lucas, mientras que el incombustible Stevie Wonder se encargó personalmente de amenizar la velada con una actuación musical tan memorable como su dilatada discografía.

Al margen de lo concurrido y espectacular de su fiesta de cumpleaños, hay que recordar que, en su día a día, el legendario intérprete prefiere llevar un estilo de vida discreto y sobrio en el que no tienen cabida ni los asistentes personales ni esos séquitos a los que tan acostumbradas están otras personalidades de su fama y categoría.

O eso es al menos lo que aseguró el propio Samuel en una de sus últimas visitas a la ciudad de Londres, donde suele pasar largas temporadas cada vez que ha de filmar en Europa.

"Sí, a mí me gusta pasear por la calle solo, sobre todo cuando estoy en Londres. Salgo a hacer la compra por mi cuenta, no tengo guardaespaldas y de vez en cuando me gusta meterme por las callejuelas más abandonadas para ver si me encuentro algo curioso o descubro algún rincón reseñable con cosas raras para comprar. Y la verdad es que nadie ha tratado de matarme todavía, nadie se me ha acercado con un cuchillo o una pistola", bromeaba en conversación con la prensa británica durante su última visita a la ciudad.